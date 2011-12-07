آغاز طرح زمستانی پلیس راه/ 6000 کیلومتر جاده تحت پوشش قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده صبح چهارشنبه در مراسم آغاز طرح زمستانی پلیس راه استان لرستان با اشاره به اینکه طرح زمستانی پلیس راه با هدف خدمت رسانی به مردم آغاز می شود اظهار داشت: این طرح با همکاری اداره کل راه و ترابری، ستاد حوادث غیرمترقبه، هلال احمر و ... انجام می شود.

وی با بیان اینکه طرح زمستانی پلیس راه در راستای روانسازی ترافیک، مدیریت بر حوادث، کمک به در راه ماندگان و مصدومان حوادث رانندگی شکل گرفته است تصریح کرد: این طرح کلان تنها با همکاری و همدلی دستگاههای مختلف می تواند به خوبی انجام شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: در این طرح استان لرستان توان علمی و عملی خود را در قالب یک انضباط و توانمندی محسوس به نمایش گذاشته است.

سردار علیزاده با اشاره به اینکه در قالب این طرح 6000 کیلومتر از محورهای مواصلاتی لرستان تحت پوشش قرار می گیرد، یادآور شد: این گمان که حضور پلیس در راهها موثر نیست گمان اشتباهی است و حضور میدانی پلیس برای پیشگیری از وقوع تصادفات جاده ای یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون با همت نیروهای تلاشگر پلیس میزان تصادفات منجر به فوت در استان 19 درصد کاهش یافته است گفت: ما باید به مرحله ای برسیم که حتی یک مورد تصادف منجر به فوت در لرستان نداشته باشیم و خانواده ها دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.

سردار علیزاده تصریح کرد: برای رسیدن به این موضوع شرط اول مردم و فرهنگ سازی هرچه بیشتر در جامعه است و شرط دوم نیز حضور موثر و فعال پلیس است.

فرمانده انتظامی استان لرستان یادآور شد: ممکن است فعالیت های پلیس، گشت های مستمر واحدها و حضور میدانی پلیس بر مردم پوشیده باشد اما این خدمت ها و فعالیت ها از ارزش والایی برخوردار است.

سردار علیزاده با اشاره به اینکه در هشت ماهه اول سالجاری میزان مصدومان تصادفات در استان تنها 3 درصد کاهش داشته است اظهار داشت: اگر مردم و رانندگان به هشدارهای پلیس و علائم راهنمایی و رانندگی توجه کنند میزان مصدومان تصادفات رانندگی کاهش چشمگیری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه طرح زمستانی پلیس راه از 16 آذرماه تا 25 اسفند ماه ادامه دارد، گفت: این طرح در قالب 13 دوره هفت روزه انجام می شود.

سردار علیزاده در پایان اظهار امیدواری کرد که با یک کار جمعی و گروهی بتوانیم با اجرای این طرح اسباب آرامش و آسایش مردم را فراهم کنیم.