تراکتورسازی - مس سرچشمه؛ فرصتی برای جاگذاشتن شرکا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم و ماقبل پایانی نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بعد از ظهر جمعه با انجام هفت دیدار آغاز می شود و طی آن در یکی از بازیهای مهم، تیم تراکتورسازی در تبریز از تیم مس سرچشمه پذیرایی می کند.

این دیدار اگرچه مصاف بین یک تیم بالای جدولی و قعر جدولی است اما با این حال نمی توان نتیجه و یا جریان آن را یک طرفه پیش بینی کرد زیرا هر دو تیم به اندازه برابر نیاز به امتیازات آن دارند و البته در این بین یک امتیاز هم تیم میهمان قعرنشین را قانع خواهد کرد.

با این وجود پیش بینی اینکه تیم مس سرچشمه بیشتر توان خود را برای متوقف ساختن تراکتورسازی به کار خواهد بست و در سوی مقابل، تراکتورسازی برای رسیدن به پیروزی تلاش خواهد کرد، کار سختی نیست و حداقل به روی کاغذ می توان این ادعا را داشت اما آنچه در نهایت روی تابلوی نتیجه نقش خواهد بست، چیزی است که تا عصر آدینه به انتظار آن باید نشست.

شاگردان امیر قلعه نویی که چند هفته ناکامیشان را با پیروزی شیرین در خانه پرسپولیس به پایان رساندند، اکنون شرایطی متفاوت از چند هفته قبل خود دارند و علاوه بر اوضاع روحی مناسب سرخپوشان تبریزی، آنها اکنون هواداران را نزدیک تر از همیشه به خود می بینند.

اکنون خیلیها منتظرند تا به واسطه نتیجه بسیار خوب تراکتورسازی در بازی هفته گذشته ورزشگاه آزادی تهران، هواداران این تیم دوباره حضوری پرشور و پرتعداد در دیدار با مس سرچشمه داشته باشند و با لحاظ کردن زمان برگزاری این دیدار که در ساعتی مناسب در یک روز تعطیل است، این احتمال دور از ذهن نیست که "پرشورها" این بار با تعداد زیادی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز حاضر شده و همچون گذشته از تیم محبوب خود حمایت کنند.

فارغ از مسائل یاد شده، تراکتورسازی در دیدار این هفته خود با توجه به اینکه در بالای جدول با دو تیم دیگر در امتیاز 27 شریک است، به نوعی محکوم به نگهداشتن سه امتیاز مصاف خانگی اش با مس سرچشمه است تا از تیمهای نفت تهران و صبای قم در این هفته های واپسین نیم فصل اول عقب نماند.

از سویی تیم استقلال هم که شش امتیاز با تراکتورسازی در صدر جدول فاصله دارد، بی گمان در پی افزایش فاصله خود با تیمهای تعقیب کننده خواهد بود و از این رو تیم قلعه نویی به همراه نفت تهران، صبا و سپاهان باید برای رسیدن به صدرنشین از کوچکترین فرصتها نیز استفاده کنند.

اما تیم مس سرچشمه که فانوس جدول لیگ برتر را هفته هاست به هیچ تیمی نداده و فقط چند هفته پیش آن را با مس کرمان دست به دست کرد، برای نجات از پایین جدول باید از هر مسابقه خود امتیاز بگیرد و مصاف با تراکتورسازی هم برای مسی ها از این لحاظ دارای اهمیت است تا بلکه یک امتیاز از میزبان بگیرند.

مس سرچشمه تیمی است که با 10 شکست، بیشترین تعداد باخت را در پرونده دارد و با دو تساوی صاحب کمترین آمار در این مورد است.

این تیم به لحاظ گل خورده هم با 27 گل ضعیف ترین خط دفاعی لیگ را به نام خود ثبت کرده و در گل زدن نیز پس از فولاد خوزستان صاحب دومین خط حمله ناتوان لیگ تا پایان هفته پانزدهم است.

اصغر شرفی که از هفته ششم جانشین حسین سنجری در مس سرچشمه شد، اگرچه در گام اول توانست شاهین بوشهر را شکست دهد اما تاکنون نتوانسته این تیم را از پایین ترین خانه جدول بالاتر بیاورد.

البته مس سرچشمه که از مجتبی ترشیز مدافع سه فصل گذشته تیم تراکتورسازی نیز در ترکیب خود سود می برد، پس ازتساوی بیرون از خانه برابر فجر سپاسی و پیروزی دو بر صفر در دربی هفته قبل مسی های کرمان، اکنون به لحاظ روحی در شرایط خوبی دارد.

تیم مس در هفت بازی قبلی بیرون از خانه خود فقط یک مساوی از فجر سپاسی شیراز گرفته و شش بار دست خالی به سرچشمه بازگشته است و در یکی از بازیهای خانگی اش نیز در هفته نهم به شهرداری تبریز باخته است.

صرف نظر از تفاسیر مذکور، دیدار با مس سرچشمه از یک جهت دیگر برای اهالی ورزش و به ویژه فوتبالی های تبریز دارای اهمیت است.

این دیدار مصاف تراکتورسازی ای است که به لحاظ مالی وضعیت چندان قابل تعریفی ندارد و در آن سو، تیم مس که درصد زیادی از محل درآمدهایش از آذربایجان شرقی و مس سونگون ورزقان است، جزو تیمهای متمکن لیگ به شمار می رود.

در این میان خیلیها معتقدند که نباید بودجه اختصاص یافته به ورزش از سوی شرکت مس، فقط معطوف به استان کرمان و سه تیم مس کرمان، مس رفسنجان و مس سرچشمه شود و این پول بایستی به صورت برابر بین تیم های ورزشی آذربایجان شرقی و کرمان تقسیم شود اما واقعیت چیزی دیگر است و تیمهایی که همواره ازاین منبع مالی تغذیه می شوند، متعلق به استان کرمان هستند.

این در شرایطی است که به لحاظ فنی تیمهای تراکتورسازی و شهرداری در لیگ برتر و ماشین سازی و گسترش فولاد در لیگ یک به مراتب یک سر و گردن از همتایان کرمانی شان بالاتر و قوی ترند و نگاهی به نتایج بازی های تیمهای دو استان یاد شده مهر تائیدی بر این مدعاست.

با برتری تراکتورسازی در دیدار روز جمعه برابر مس سرچشمه، بار دیگر این حقیقت مجسم خواهد شد که تیمهای تبریزی بیشتر شایسته سرمایه گذاری و بهره مندی از منابع مالی شرکت مس هستند، تراکتورسازی در هفته نهم با نتیجه سه بر یک از سد مس کرمان گذشته بود.

تا پایان هفته پانزدهم لیگ برتر، تیم تراکتورسازی تبریز با 27 امتیاز در جایگاه دوم و تیم مس سرچشمه با اندوخته ای 11 امتیازی در پله آخر جدول قرار دارند.

دیدار دوتیم از ساعت 15 روز جمعه هجدهم آذر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

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محمود نصیرپور