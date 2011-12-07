جدول برنامه دانشگاهها به مناسبت 16 آذر/ گلباران مزار شهدا و تجلیل نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیان کشور امروز چهارشنبه 16 آذرماه را بار دیگر به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاههای خود گردهم آمدند تا ضمن بزرگداشت این روز به تجدید میثاق با آرمانهای شهدای دانشجوی 16 آذر سال 1332 بپردازند.

شهادت احمد قندچی، مهدی شریعت‌ رضوی و مصطفی بزرگ‌ نیا در 16 آذر سال 1332 در اعتراض به سفر رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا به ایران، تبلور باورها و ارزش‌های اسلامی دانشجویانی بود که عزت نفس و آزادگی را به نسل‌های بعد از خود آموختند.

برخی دانشگاههای کشور به علت تعطیلات ایام تاسوعا و عاشورای حسینی برنامه های روز دانشجو را در هفته های گذشته برگزار کردند و سایر دانشگاهها نیز در هفته آینده برنامه های بزرگداشت روز دانشجو را با همکاری دانشجویان و معاونان فرهنگی برگزار می کنند.

جدول برنامه های روز دانشجو در 16دانشگاه کشور

ردیف نام دانشگاه عنوان برنامه 1 خلیج فارس سخنرانی/ اهدای جوایز به دانشجویان 2 علمی کاربردی سخنرانی به مناسبت 16 آذرماه 3 شهید چمران اهواز افتتاح کتابخانه مرکزی/ سخنرانی به مناسبت 16 آذرماه 4 تفرش سخنرانی/ عزاداری همزمان با ایام محرم 5 جیرفت سخنرانی به مناسبت 16 آذرماه 7 دامغان تقدیر از نخبگان 8 رازی کرمانشاه سخنرانی به مناسبت 16 آذرماه 9 دانشگاه شهید بهشتی برنامه ای برگزار نمی شود 10 ایلام تقدیر از دانشجویان برتر/ اردوی زیارتی فرهنگی 11 بجنورد گلباران مزار شهدای دانشجو 12 بوعلی همدان تقدیر از دانشجویان برتر/ حضور در مرقد شهدا 13 زابل دعوت از همسر شهید علیمحمدی 14 دانشگاه علوم پزشکی بابل جلسه پرسش و پاسخ با مسئولان/ سخنرانی به مناسبت 16 آذرماه 15 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مسابقات ورزشی و فرهنگی/ اعطای بسته فرهنگی 16 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سخنرانی درباره بیداری اسلامی/ جلسه پرسش و پاسخ

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رئوس برنامه های خود را به مناسبت روز دانشجو اعلام کرد.

رئوس برنامه های وزارت بهداشت به مناسبت روز دانشجو