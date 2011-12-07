تجمع دانشگاهیان دانشگاه تهران در روز دانشجو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تهران ظهر امروز به مناسبت گرامی داشت ایام محرم و تلاقی آن با روز دانشجو پس از اقامه نماز ظهر و عصر از مقابل مسجد دانشگاه تهران آغاز و تا مقابل سردر این دانشگاه ادامه یافت.

در این تجمع دانشگاهیان دانشگاه تهران با شعارهایی نظیر "حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست"، "مرگ بر آمریکا" ، "مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر انگلیس"، "حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی"، "لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است"، "استقلال آزادی جمهوری اسلامی" ، " آمریکای یک درصدی شرمت باد شرمت باد" ، "مرگ بر ضد ولایت فقیه"، " دانشگاه بیدار است از اسرائیل بیزار است"، "قشر دانشگاهی بصیر و دانا بود پیرو مکتب زینب کبری بود" و "هیهات من الذله " سالروز روز دانشجو و ایام الله محرم را گرامی داشتند.

همچنین دانشگاهیان دانشگاه تهران در این تجمع پلاکارت هایی با مضامین "16 آذر اعتلای پرچم علوی"، " 16 آذر تبلور بصیرت دانشجویان"، "16 آذر روز حمایت از بیداری اسلامی"، " بی بی سی خفه شو"، "بیداری اسلامی نابودی صهیونیسم"، "تنها راه سعادت شهادت شهادت" " درود بر سید حسن نصرالله" و عکس هایی از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در دست داشتند.

همچنین دانشجویان پس از برگزاری تجمع از مقابل مسجد دانشگاه تهران تا سردر این دانشگاه با توقف در مقابل سردر دانشگاه تهران به عزاداری و ذکر مصیبت در مورد شهادت امام حسین (ع) پرداختند.

همچنین دانشجویان بعد از برگزاری عزاداری در اعتراض به سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسلامی ایران پرچم آنها را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در تجمع دانشگاهیان دانشگاه تهران فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و حجت الاسلام ابراهیم کلانتری رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و برخی دیگر از مسئولان این دانشگاه حضور داشتند.

همچنین پس از پایان این تجمع دانشگاهیان برای تجدید عهدی دوباره با شهدا به مقبره شهدای گمنام این دانشگاه رفتند.

گفتنی است همچنین در این تجمع دانشجویان دانشگاه تهران با امضای طوماری خواستار قطع رابطه کامل جمهوری اسلامی ایران با رژیم سلطنتی انگلیس به دلیل اقدامات و خباثت های این کشور علیه ایران شدند .