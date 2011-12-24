جریان انحرافی در حدی نیست که در دستور کار سپاه قرار بگیرد

سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تلاش کشورهای غربی برای اتهامی زنی و سپاه هراسی در منطقه گفت: امروزه پروژه سپاه هراسی از سوی امریکا و صهیونیست ها کلید خورده است اما این که آیا سپاه مخوف است که آنها این پروژه را کلید زده اند جای سوال دارد.

وی با اشاره به پروژه اسلام هراسی که از سوی غرب به راه افتاده است گفت: این پروژه در حالی کلید خورده است که اسلام دین رحمت است ولی واقعیت این است که اسلام هراسی برای تخریب و ستیز با دین به راه افتاده است زیرا غرب به شدت نگران تجدید حیات اسلام و شکل گیری تمدن نوین اسلامی بوده و بر آورد آنها این است که چنانچه تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد تمدن غرب از صحنه خارج و جابجایی تمدنی رخ خواهد داد.

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین به پروژه سپاه هراسی اشاره کرد و گفت: غرب در هر صحنه ای که در 32 سال گذشته ورود پیدا کرده ، شکست خوره و سپاه پاسداران نقش عمده ای در شکست دادن آنها داشته است.

وی ادامه داد: آنها برای این که با سپاه پاسداران مبارزه کنند یک چهره خشن از این نهاد معرفی کنند و اینجاست که یک سناریو تعریف می کنند و ادعا می کنند قرار بوده در امریکا یک اقدام تروریستی اتفاق بیفتد و پشت سر آن سپاه قرار گرفته است.

جوانی در عین حال تاکید کرد: البته امریکا با این اقدامات موفقیتی به دست نمی آورد زیرا با وجود هزینه های هنگفتی که امریکا در منطقه انجام داده است چنانچه نظر سنجی از مردم منطقه به عمل آید مشخص می شود که 80 درصد مردم منطقه از این کشور و سیاست هایش در خاورمیانه بیزار هستند.

وی در خصوص میزان دروغ پردازیهای غرب بر علیه سپاه گفت در این که سپاه واقعیتی با قدرت بوده و سیاست های امریکا را در در منطقه با شکست مواجه کرده است تردیدی نیست ولی اتهاماتی از جنس سناریو تروریستی طراحی شده از سوی دولتمردان امریکایی واقعیت ندارد.

جوانی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا نگاه به شرق در فعالیت های بین المللی سپاه کمتر از نگاه به غرب است تصریح کرد: اقدامات سپاه در قالب و چارچوب اولویت های نظام قرار داشته و بر اساس آن طراحی می شود.

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین در خصوص اولویت فعالیت های داخلی امسال سپاه با توجه به انتخابات پیش رو نیز گفت: نظر به تجربیاتی که در فتنه سال 88 داشته ایم و تلاش دشمنان انقلاب در جبهه جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، اولویت سپاه بصیرت افزایی افکار عمومی از طریق نیروی مردمی بسیج است.

وی با تاکید بر این که سپاه هیچ گاه مثل حزب فعالیت سیاسی نمی کند گفت: اگر ما مکتب امام راحل و رهنمود های رهبر انقلاب را به درستی تبیین کنیم در صورت بروز انحرافات بصیرت بوجود آمده در نزد مردم آنها را اصلاح خواهد کرد.

معاون سیاسی سابق سپاه پاسداران انقلاب درباره بحث بروز جریانی تحت عنوان جریان انحرافی در انتخابات پیش رو و احتمال ورود سپاه برای برخورد با این جریان نیز گفت: ما جریان انحرافی را آنقدر برجسته نمی بینیم تا در اولویت برنامه های ما قرار گیرد.

وی با اعلام این که موضوع جریان انحرافی با فتنه 88 متفاوت است افزود:امروزه جریان انحرافی واقعیتی است ولی باید نگاه به آن در حد خودش باشد و من آن را در حدی نمی بینم که در دستور کار سپاه قرار گیرد.