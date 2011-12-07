مشهد مبتکر طرح استقبال از بهار در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مظفری در نشست هم اندیشی طرح استقبال از المان های سال 91 در مشهد اظهارکرد: اکنون در آستانه پنجمین سال این استقبال هستیم و قرار است این طرح ها با هدف کمک به شادی مردم، تامین آسایش روانی و مفرح بودن لحظات آنان ارائه شود.

وی گفت: امسال شهرداری مشهد برای حل آشفتگی های بصری که هر ساله ماه محرم در شهر اتفاق می افتد، 500 تابلو برای اطلاع رسانی هیئت های مذهبی ایجاد کرد اما متاسفانه از طرف مردم این طرح با استقبال مواجه نشد.

مظفری در توضیح ویژگی طرح های استقبال از بهار گفت: طرح هایی که ارائه می شود باید با اقلیم خراسان متناسب و با فصل بهار ارتباط داشته باشند و المان ها باید خاطره انگیز بوده و آیین ها و سنت نوروز را در خود داشته باشد.

همچنین در این نشست، مشاوران جوان مناطق شهرداری مشهد، نظرات خود را درباره المان های استقبال از بهار91، از جمله مکان یابی مناسب برای المان ها و طرح ها، روایت داستانی المان ها در میادین شهر، ونزدیک بودن المان ها به زندگی مردم و طراحی سازه های پارچه ای بیان کردند.