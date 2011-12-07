"غریبه" به شهرک دفاع مقدس پا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سکانس این فیلم صبح امروز در شهرک سینمایی دفاع مقدس با حضور این بازیگر خارجی، عوامل و تعدادی از خبرنگاران کلید خورد. در این سکانس جولین(لوریت حنینو) سرباز روابط عمومی و تبلیغات ارتش امریکا از صحنه ای درارتباط با القاعده و امریکا تصویربرداری کرده است و همراهانش را در این راه از دست داده، او تلاش می کند به دوست خبرنگارش که در کربلا است برسد.

در همین ارتباط و توضیحات درباره پروژه "غریبه" محمد قهرمانی تهیه کننده فیلم گفت: این فیلم به اشغال عراق در سال 2005 می پردازد . بخش هایی از این فیلم در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری می شود و حدود یک ماه به طول می انجامد. صحنه های مربوط به زندان در مدرسه ای در تهران و مابقی کار که مربوط به صحنه هایی از امریکا می شود در قسمت اروپایی نشین لبنان گرفته خواهد شد که با برنامه ریزی های انجام شده 20 تا 25 روز طول می کشد.

وی افزود: به زودی تدوین فیلم به طور همزمان آغاز خواهد شد و تلاش می کنیم طی 50 روز آینده فیلمبرداری تمام شود تا نسخه ای ویدئویی از "غریبه" را به جشنواره فجر امسال ارائه کنیم. این فیلم که محصول موسسه شهید آوینی است با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته می شود.

بعد از گرفتن پلانی از این فیلم که در آن بازیگر لبنانی خسته در بیابان به دنبال راه نجات است، حمید بهمنی در جمع خبرنگاران گفت: این فیلم به سفارش موسسه شهید آوینی ساخته شده است. ما از رمضان امسال درگیر فیلمنامه و پیش تولید "غریبه" بودیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه توانستیم بعد از عاشورا این فیلم را کلید بزنیم. در کنار این بازیگر لبنانی، جمشید هاشم پور، کوروش تهامی، بهنوش طباطبایی، امیر حسین صدیق شریف و... بازی می کنند. امیر معقولی نیز به عنوان مدیر فیلمبرداری با گروه همکاری می کند. امیدوارم بتوانیم فیلم خوبی در حوزه جنگ نرم بسازیم. موضوع "غریبه" از مطالبات مقام معظم رهبری است.

بهمنی در پایان با اشاره به اکران دو فیلم قبلی خود، تاکید کرد: با وجود قهرمانی تهیه کننده فیلم مطمئن هستم "غریبه" به سرنوشت دو فیلم قبلی در اکران دچار نخواهد شد. به هر حال ما باید برای فیلم های ارزشی چنین هزینه هایی کنیم.