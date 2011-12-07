ماموران پلیس استان قزوین از دریافت رشوه خودداری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران وظیفه شناس شهرستان البرز ضمن دستگیری دو سارق خودرو از دریافت رشوه شش میلیون و 500 هزار ریالی سارقان خودداری کردند.

ماموران کلانتری 12 شهرستان البرز روز گذشته در حین گشت زنی به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

در این اقدام ماموران در بازرسی بدنی از راننده خودرو مقدار 40 گرم ماده مخدر شیشه کشف و متهم را نیز دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش در تحقیقات بیشتر مشخص شد خودرو یاد شده در آبان ماه امسال از شهر تهران سرقت شده است و تحقیقات بیشتری در این خصوص صورت گرفت.

در پی کشف این موضوع متهم برای رهایی از مجازات قانونی مبلغ شش میلیون و 500 هزار ریال رشوه به ماموران پلیس پشنهاد داد که ماموران وظیفه شناس پلیس از دریافت آن امتناع کردند.

با تلاش ماموران انتظامی استان یکی دیگر از همدستان متهم نیز دستگیر شد که تحقیقات از نامبرده نیز ادامه دارد.