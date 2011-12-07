۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

کارگاه آموزشی آشنایی با تحول نظام اداری در ارشاد البرز برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی آشنایی با تحول نظام اداری در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امینی کارشناس پژوهش اداره آموزش و پژوهش استانداری و مدرس این کارگاه گفت: این دوره جزء دوره های عملی آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت محسوب می شود که طی آن علاوه بر آموزش مواد قانونی به کارکنان، حدود واختیارات آنان نیز در نظام اداری به شیوه های نوین مشخص می شود.

وی یادآور شد: یکی از مباحث مطرح شده در این دوره بحث سلامت اداری کارکنان بود که بر اساس آن کارمندان می توانند نحوه فعالیت در دوران کاری خود را ارزیابی کنند.

امینی افزود: برای شرکت کنندگان در کارگاه گواهی معتبر صادر می شود.

کارشناس پژوهش اداره آموزش و پژوهش استانداری البرز در پایان گفت: اداره پژوهش استانداری آمادگی برگزاری دوره های دیگر این کلاس ها را برای کارمندان این اداره کل دارد.
 
 

