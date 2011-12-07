آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت کشور افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در بسیاری از شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور مه دودی تشکیل شده که برخی به اشتباه گمان می کنند آنچه را می بینند تنها مه است، اما حقیقت این است که آنچه دیده می شود، متشکل از مقادیری مه و همچنین مقادیر قابل توجهی از دود، آلاینده های جوی و ذرات خطرناک است.

کارشناس مسئول بخش هوای اداره کل محیط زیست اصفهان با اعلام افزایش ذرات ریز خطرناک در هوای این شهر به خبرنگار مهر گفت: امروز (چهارشنبه) نسبت به روز گذشته میزان ذرات ریز بین 25 تا 30 درصد افزایش یافته و در حال حاضر شاخص کیفیت هوا بین 128 تا 131 یعنی ناسالم گزارش شده است.

بابک صادقیان دلیل این رخداد را چگالتر شدن هوا نسبت به روزهای گذشته و افزایش اختلاف بین حداکثر دما و حداقل آن و به دنبال آن افزایش اختلاف بین دمای سطح زمین و طبقات بالای جو، عنوان کرد.

صادقیان با اشاره به تفاوتها میان هوای تهران و اصفهان به عنوان دو کلانشهر آلوده کشور گفت: اختلاف دمایی میان دمای حداقل و حداکثر در این دو کلانشهر متفاوت است و در واقع در کلانشهر اصفهان به دلیل نیمه بیابانی بودن، اختلاف دمای حداقل و حداکثر بیشتر از شهر تهران است و همین سبب می شود که جریانات عمودی در اصفهان کمتر صورت گرفته و اینورژن دمایی یا همان پدیده وارونگی دما شدیدتر شود.

وی دمای حدود منفی پنج درجه ای صبح امروز در اصفهان و حدود منفی یک درجه ای در برخی نقاط تهران را مصداق این صحبت دانست.

احسان مرادی پژوهشگر هواشناسی نیز با اشاره به افزایش آلودگی در شهرهای بزرگ و پر جمعیت گفت: با گسترش و تقویت سامانه پر فشار در بیشتر مناطق کشور شاهد جوی پایدار به صورت آسمانی صاف و آفتابی هستیم که این وضع سبب افزایش آلودگیها در شهرهای بزرگ و صنعتی شده است.

این پژوهشگر شرایط پیش آمده را شبیه به آلودگیهای پاییز سال گذشته عنوان کرد و افزود: سال گذشته هم تقویت سامانه پرفشار بود که سبب کمی بارش و آلودگیها شده بود. البته خوشبختانه از اوایل هفته آینده و با نفوذ امواج ناپایدار به نوار شمالی کشور، بارشهایی شمال غرب، تا حدی غرب، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز را فرا می گیرد و سبب تضعیف پر فشار در کشور می شود.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که بارشها محدود به نوار شمالی خواهد شد اما وجود امواج ناپایدار در همان نوار شمالی نیز سبب افزایش سرعت باد و کاسته شدن از میزان آلودگی در شهرهای بزرگ سایر مناطق میهن خواهد شد.

مرادی در پایان با اشاره به سردی هوا طی روزهای گذشته گفت: روزهای گذشته روزهای سردی در بیشتر مناطق کشور بود و همین می توانست آلودگیها را بیشتر کند اما خوشبختانه تعطیلیها و به دنبال آن، کاهش ترافیک از افزایش شدید آلودگی جلوگیری کرد. از امروز تا شنبه هفته آینده روند افزایشی دما را در سراسر کشور انتظار داریم اما از بعد از ظهرشنبه و از سمت غرب به شرق دمای هوا کاهش می یابد.