عزاداری عاشورا در کشورهای مختلف/ بررسی اقامه نماز در مدارس آلمان

دادگاه آلمان حق اقامه نماز دانش‌آموزان در مدارس را بررسی می‌کند

یک دادگاه اجرایی فدرال در آلمان که قرار است درباره ارائه یک محل مناسب به دانش آموزان مسلمان برای اقامه نماز داخل مدارس تصمیم گیری کند، موجبات خشم افراد متعصب این کشور اروپایی را فراهم کرده است.

ایمان مزیک از شورای مرکزی مسلمانان آلمان اظهار داشت: درگذشته مدارس این کشور واقع گراتر بودند و به این مسائل نمی پرداختند اما اکنون به شدت اینگونه مسانل را مورد توجه قرار می دهند.

در آلمان بین 8/3 تا 3/4 میلیون مسلمان زندگی می کند که این این تعداد 5 درصد جمعیت 82 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند. آلمانها اخیرا نسبت به حضور مسلمانان در کشور خود حساس شده اند و واکنشهای خصومت آمیزی نشان می دهند. نتایج تحقیقات دانشگاه مانستر نشان می دهد که رویکرد آلمانی ها نسبت به سایر مردم اروپا به مسلمانان منفی تر است.

نخستین استاد مسلمان در دانشگاه الهیات ادینبورو منصوب شد

نخستین استاد مسلمان در دانشکده الهیات دانشگاه 430 ساله ادینبورو اسکاتلند منصوب شد تا در این دانشگاه به تدریس الهیات اسلامی و مطالعات بین دینی بپردازد. تا همین اواخر دانشکده الهیات دانشگاه ادینبورو تنها به رشته مسیحیت و ارتباطهای تنگاتنگ با کلیسا محدود بود، رشته ای که از سال 1583 زمان تأسیس این دانشگاه تدریس شده است.

مونا صدیقی استاد الهیات اسلامی و مطالعات بین دینی به عنوان نخستین استاد مسلمان از روز اول دسامبر سال 2011 (10 آذرماه 90) فعالیت خود را آغاز کند.

مونا صدیقی طی 15 سال گذشته در دانشگاه گلاسگو تدریس کرده و ریاست کرسی الهیات و مطالعات دینی را طی سالهای 2002 تا 2005 برعهده داشته است. طی سالهای اخیر وی به طور گسترده در بریتانیا و سراسر جهان تدریس کرده و نقش مهمی در درک صحیح عمومی از اسلام و درک بین دینی داشته است.

بزرگترین مسجد اوکراین افتتاح شد

بزرگترین مسجد در پایتخت اوکراین پس از 17 سال ساخت به طور رسمی در پایتخت این کشور افتتاح شد.

ساخت مسجد الرحمان کیف به عنوان بزرگترین مسجد اوکراین در سال 1994 آغاز شد، بخشی از ساختار این مسجد تا سال 2001 کامل شد، در آن زمان مسلمانان استفاده از بخشی از مسجد را که تکمیل شده بود آغاز کردند. اکنون ساختمانی که به طور کامل به بهره برداری رسیده ظرفیت یک هزار نفری دارد.

درحال حاضر 2 میلیون مسلمان در اوکراین زندگی می کنند که 60 هزار نفر آنها در کیف ساکن هستند. این مسجد جدید در منطقه تاتار کیف مستقر است و جامعه مسلمان آن که بیشتر تاتار تبار هستند از اواسط قرن نوزدهم در این منطقه سکونت داشته اند.

هزاران شیعه ترکیه مراسم عاشورا را برگزار کردند

هزاران نفر از شیعیان ترکیه روز دوشنبه 14 آذر ماه در استانبول گردهم آمده و مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) و روز عاشورا را برگزار کنند.

مناسبت عاشورا به عنوان دهمین روز از ماه محرم نخستین ماه از تقویم قمری از سوی شیعیان مسلمان ترکیه چون شیعیان سراسر جهان با شور خاصی برگزار می شود.

در مراسم روز گذشته کمال قلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در این مراسم شرکت کرد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که دوره بهبود خود را پس از یک عمل جراحی طی می کند بیانیه ای صادر و طی آن تأکید کرد که فاجعه کربلا درد مشترک مردم این ملت است.

شیعیان آذربایجان روز عاشورا خون اهدا می‌کنند

شیعیان آذربایجان روز سه شنبه 15 آذر ماه مراسم عزاداری و سوگواری امام حسین(ع) را با حضور در مساجد برگزار و در مراکز اهدای خون که نقاط مختلف دایر شده حضور می‌یابند.

مسلمانان آذربایجان چون شیعیان سراسر جهان برای مراسم سوگواری در روز عاشورا در مساجد جمع شدند تا به عزاداری و سوگواری شهادت امام سوم شیعیان بپردازند. در میان سنتهای مردم آذربایجان در روز عاشورا می توان به نذری دادن و انجام کارهای خیریه اشاره کرد.

شیخ الله شکورپاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز طی بیانیه ای با تأکید بر عزاداری مطلوب و شایسته و حضور سوگواران در مساجد از مسلمانان خواست در روز عاشورا اقدام به اهدای خون کنند.

حرکت دسته‌های عزاداری پاکستان در شهرهای مختلف

شیعیان پاکستان روز سه شنبه 15 آذر ماه در شهرهای مختلف این کشور با برگزاری مراسم باشکوه به سوگواری برای سالار شهیدان پرداختند.

هزاران شیعه پاکستانی در شهرهایی چون کراچی، لاهور، فیصل آباد دسته های بزرگ عزاداری به ره انداختند و امشب نیز مراسم شام غریبان برگزار می کنند.

حدود 8 هزار نفر از نیروی پلیس برای تضمین امنیت برگزاری این مراسم سوگواری در حال آماده باش هستند و در مناطق مختلف دوربینهای مداربسته نصب شده است. بسیاری از نیروهای امنیتی پاکستان به منظور برگزاری آرام این مراسم در پشت بام ساختمانهای بلند مستقر شده اند.

برگزاری مراسم عاشورا در بنگلادش

درحالی که مسلمانان بنگلادش روز سه شنبه 15 آذر ماه را به عنوان روز عاشورا به عزاداری و سوگواری می‌پردازند رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور بیانیه‌هایی به این مناسبت صادر و آموزه های عاشورا را مورد تأکید قرار دادند.

شیخ هاسینا نخست وزیر این کشور در بیانیه ای مردم را به اتحاد، برقراری عدالت و تعمق در تعالیم و آموزه های عاشورا در این کشور دعوت کرد.

ضیاء الرحمان رئیس جمهوری بنگلادش نیز در بیانیه ای جداگانه گفت: فاجعه کربلا و آموزه های عاشورا الهام بخش ما برای بلندکردن صدای خود علیه بی عدالتی و طی کردن مسیر حق و صلح است.

روابط‌عمومی قوی راهکاری برای پاسخ به اسلام‌هراسی است

در نخستین همایش بین المللی روابط عمومی در کشورهای اسلامی که تا روز17 آذرماه در مالزی ادامه داشت تأکید شد که روابط عمومی موثر در کشورهای اسلامی می‌تواند شیوه مناسبی برای اشاره به مشکلات ناشی از افزایش اسلام هراسی و نژادپرستی باشد.

نخستین کنگره جهانی روابط عمومی اسلامی در کوالالامپور مالزی به طور مشترک از سوی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی و موسسه کارگزار روابط عمومی مستقر در تهران با حمایت فدراسیون روابط عمومیهای آسئان برگزار شد.

این همایش چهار روزه با موضوع رویکرد روابط عمومی در کشورهای اسلامی- روندهای گذشته، حال و آینده به ارائه مقالات، گفتگوها بحثهای شرکت کنندگان که در قالب 200 هیئت از مالزی و سایر نقاط جهان شرکت کرده اند برگزار شده است.

مسلمانان دیندارتر از پیروان سایر ادیان هستند

براساس تحقیقات منتشر شده از سوی سازمان " اپسوس‌- موری"، مسلمانان بیش از پیروان ادیان دیگر به دین خود احساس تعهد کرده و اسلام را تنها راه حقیقی رسیدن به بهشت می‌دانند.

تحقیقات جدید نشان می دهد مسلمانان در مقایسه با سایر ادیان دین را یک بخش مهم زندگی خود می دانند و اعتقاد دارند دین به آنها برای انجام کارهای خیر انگیزه می دهد.

در این تحقیق شش نفر از هر 10 مسلمانی که به پرسشها پاسخ گفته اظهار داشته است که دین اسلام تنها راه رسیدن به سعادت است درحالی که تنها یک چهارم از هندوها و دو نفر از هر 10 مسیحی چنین اظهاراتی درباره دین خود داشته اند. 9 نفر از هر 10 مسلمان دین را در زندگی خود مهم می دانند اما این میزان در میان هندوها 86 درصد و در میان مسیحیان 66 درصد بوده است.

ترمینال حج فرودگاه عبدالعزیز برای زائران عمره آماده می‌شود

یک مقام رسمی در ترمینال حج فرودگاه عبدالعزیز جده در عربستان سعودی اعلام کرد که این فرودگاه درحال آماده شدن برای زائران حج عمره است که برای ماه ربیع الاول ( 24 ژانویه ، 4 بهمن ماه) وارد عربستان می‌شوند.

آخرین دسته از زائران حج امسال تا 15 محرم عربستان را ترک می کنند. براساس اظهارات این مقام رسمی در ترمینال حج فرودگاه عبدالعزیز ، مقامات فرودگاه انتظار دارند فصل عمره امسال شاهد ورود زائران بسیاری باشد.

فصل عمره از اواخر ماه ژانویه و اوایل بهمن ماه آغاز می شود، در طول فصل گذشته زائران بسیاری در مراسم عمره شرکت کردند که گفته می شود براساس آمار تعداد آنها 50 درصد بیشتر از سال 2010 بوده است. کارشناسان اعتقاد دارند زائران سال 2012 نیز کمتر از فصل قبل نیستند.