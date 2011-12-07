استکبار می خواهد ذهن دانشجویان را از عدالت منحرف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور کرمانشاه به مناسب روز دانشجو بیانیه صادره کرده است.

در این بیانیه می خوانیم: آن روز که سنگفرش دانشگاه فنی تهران به خون سه شهید رنگین شد، سردمداران استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جنایتکار گمان نمی کردند که این روز نقطه آغازین جنبشی خواهد بود که از قلب آن چمران ها و باکری ها به پا خواهند خواست و هیمنه پوشالین امپراطوری شرق و غرب را در هم خواهند شکست، در حالی که استکبار می خواست با ریختن خون جوانان این سرزمین بزرگ اسلامی، صدای دانشجو را در گلو خفه کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: استکبار در این اندیشه بود که ذهن جوانان را از هر گونه عدالت و پیشرفت منحرف و به اهداف کوچک دنیایی مشغول کند؛ اما ریخته شدن خون جوانان این مرز بوم نه تنها باعث ترس دانشجویان نشد بلکه زمینه سقوط حکومت استبدادی را نیز سرعت بخشید.

در پایان بیانیه می خوانیم: دانشجو به عنوان قشر آگاه جامعه کماکان در راس تحولات جامعه و انقلاب های علمی، فرهنگی و اجتماعی باید حضور داشته باشد و تمام تلاش خود را در راه جهاد علمی و عملی برای سرافرازی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار گیرد.