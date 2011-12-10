فعالیت صندوق سرمایه گذاری و نیکوکاری با 2.5 میلیارد تومان سهام

حسین بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری به منظور جذب مشارکتهای مردمی چند ماه قبل از سوی سازمان بهزیستی آغاز به کار کرد.

وی در مورد نحوه فعالیت این صندوق نیز گفت: برای راه اندازی صندوق سرمایه گذاری و نیکوکاری تفاهم نامه ای با سازمان بورس منعقد شد و پس از آغاز پذیره نویسی ، سهام این صندوق در بورس توسط مردم خریداری شد.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی تاکید کرد: تاکنون دو میلیارد و 500 تومان سهام این صندوق در بورس فروخته شده و سود حاصل از آن برای رفع مشکلات مددجویان و نیازمندان تحت پوشش این سازمان هزینه می شود.

به گفته بدخشان، رفع مشکلات درمانی، مسکن، اشتغال، تامین جهیزیه، تامین وسایل توانبخشی، کمکهای موردی و ... از جمله اقداماتی است که با سود حاصل از صندوق سرمایه گذاری و نیکوکاری سازمان بهزیستی انجام می شود.