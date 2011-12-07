به گزارش خبرگزاری مهر، 57 شرکتکننده در این کنفرانس که 28 و 29 آذرماه در بیمارستان رضوی شهر مشهد برگزار خواهد شد، میتوانند از جدیدترین تحولات اقتصادی و فنی در حوزه گردشگری سلامت و نیز تجربیات موفق بینالمللی،در این حوزه آگاهی پیدا کنند.
با توجه به تصویب تشکیل انجمن گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (ICHTA) در نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی که سال گذشته برگزار شد،برپایی سالانه گردهمایی مربوطه میتواند پیگیری سریع مصوبات و توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی را در پی داشته باشد.
یادآور می شود، پنج استان شرکتکننده یعنی فارس، تهران، یزد، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ظرفیتهای خود در عرصه گردشگری سلامت را در حاشیه کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.
کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بیمارستان رضوی مشهد، سازمان همکاریهای توسعه اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار میشود.
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