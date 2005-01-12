شماره جديد ماهنامه اخبار اديان منتشر شد

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : در يازدهمين شماره اخبار اديان در بخش اخبار اين عناوين درج شده است : رويارويي واتيكان با چالشهاي نو، همايش موسيقي مذهبي در تايوان، حاشيه نشيني خداوند در اروپاي امروز، هفته آگاهي از اسلام در انگليس، ابهام غرب و موج اصلاحات در جهان اسلام، طرح هاي ويلپن براي مهار بنيادگرايي در فرانسه.

در بخش شناخت نيز مقاله موهبت گناهكار بودن كه نگاهي به انديشه هاي گرگوار ناركاتسي، شاعر و عارف ارمني قرن دهم، دارد منتشر شده است. كتاب فغان نامه وي بزرگترين اثر ادبي قرون ميانه محسوب مي شود و تا كنون به زبانهاي مختلف ترجمه و مورد توجه قرار گرفته است. همچنين مقاله هاي واقعيت گفت و گو هاي ابراهيمي و تفسير پيك از كتاب مقدس در اين شماره منتشر شده است.

در بخش معرفي كتاب، كتابهاي درباره دين/ النور استامپ، الوين پلنتينگا، ويليام آلستون، چالشهاي دين و مدرنيته/سيد حسين سراج زاده، بازانديشي درباره رسانه دين و فرهنگ/ استوارت ام هور، عرفان پس از عصر تجدد/ دان كيوپي ، فكر و كفر/ نصر حامد ابوزيد معرفي شده اند.

در بخش نظر گفت و گو با كنيشي ماتسوموتو و دايسابورو هاشيزومه درباره دين در ژاپن صورت گرفته است. اخلاق زيست محيطي در اسلام، بنيادگرايي مسحي مقاومت دربار مدرنيته، و گفت و گويي با هلن توركف، سردبير نشريه بودايي، درباره بوداييان سكولار عناوين ديگر اين شماره هستند.

در پايان نيز نيايش پاكدينان در جشن آبانگان منتشر شده است.