آتش زدن یک مسجد توسط صهیونیستها/ جهاد اسلامی آماده رویارویی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شاهدان عینی اعلام کردند: شهرک نشینان در ساعات اولیه بامداد به مسجد "علی بن ابی طالب" در روستای "بروقین" در شهر "سلفیت" در شمال کرانه باختری حمله کردند.

شاهدان مذکور بیان کردند: هنگامی که آنها نتوانستند وارد مسجد شوند در مقابل آن آتش برپا کردند که در نتیجه درب اصلی مسجد و بخش زیادی از داخل آن در آتش سوخت.

این شاهدان اعلام کردند: شهرک نشینان برخی وسایل مردم را در روستای مذکور سوزاندند و نظامیان صهیونیست نیز پس از آن به روستا حمله کردند و هنوز در آن حضور دارند. به گفته شاهدان فوق شهرک نشینان بر دیوارهای مسجد شعارهای ضد عربی و اسلامی نوشتند.

از سوی دیگر "شیخ محمد حسین" مفتی بیت المقدس در واکنش به این اقدام صهیونیستها گفت: این اقدام برنامه ریزی شده و با حمایت رژیم صهیونیستی انجام شده است.

وی افزود: این اقدام چهره واقعی دشمن را آشکار ساخت و هدف از آن ضربه زدن به ملت فلسطین و مقدسات آن است که ره به جایی نخواهد برد.

خبر دیگر اینکه "نمر حماد" عضو تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: فشارهای اسرائیل سبب نخواهد شد که فلسطینی ها از تلاشهای خود برای تشکیل کشور مستقل فلسطین دست بردارند.

از سوی دیگر "داوود شهاب" سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن محکوم کردن تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها افزود: حملات کنونی علیه مبارزان فلسطینی موضوع جدیدی نیست و در راستای دشمنی این رژیم علیه مردم فلسطین است.

وی بیان کرد: درگیری با دشمن صهیونیست طولانی و دامنه دار است، بنابرین ما آماده رویارویی با هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی هستیم.

شهاب تاکید کرد: مقاومت فلسطین حق دارد که به جنایات اسرائیل با همه ابزارها پاسخ دهد و صهیونیستها باید بدانند که خون شهدا هرگز به هدر نمی رود.

وی ضمن رد بهانه های رژیم اسرائیل درباره حمله به گردانهای قدس افزود: این که رژیم صهیونیستی ادعا می کند گروهی که آن را هدف قرار داده قصد حمله موشکی به اسرائیل داشته دروغ محض است.