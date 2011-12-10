مرمت خانه نصیرالدوله یک میلیارد تومان هزینه نیاز دارد

فرهاد فیروزی سرپرست سابق کارگاههای مرمتی خانه تاریخی نصیرالدوله به خبرنگار مهر گفت: خانه نصیرالدوله تقریبا هزار و 700 متر است و اگر قرار باشد که تمام بخش های آن مرمت شود، باید رقم های بیشتری برای آن در نظر گرفت.

وی گفت: خانه نصیر الدوله سه بار مرمت شده بود حتی هزینه یکی از این دوره های مرمت 150 میلیون تومان شد اما با این حال از آنجایی که این خانه بسیار بزرگ و مجلل است کارهای مرمتی آن ناتمام ماند چون به توجه و بودجه بیشتری نیاز داشت.

فیروزی گفت: بخشهای زیادی از خانه هنوز مرمت نشده است به خصوص اینکه قسمت اندرونی و زیرزمین آن نیز فروریخته و می توان گفت دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.

کارشناس مرمت بناها و بافت های تاریخی بیان کرد: این خانه زمانی خریداری شد که کاملا مخروبه بود و متعلق به یکی از مسئولان پولدار در زمان قاجار بوده که سمت های زیادی نیز داشته است حتی کالسکه خانه نیز در آن گنجانده شده بنابراین می توان گفت که تمام اجزای یک خانه مجلل را داراست.

خانه نصیرالدوله با دو هزار متر مربع مساحت باقی مانده بنایی به جامانده از دوره فتحعلی شاه قاجار است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به اشتباه آن را به جای خانه مرحوم مدرس خرید و سپس به ارزش تاریخی آن پی برد.