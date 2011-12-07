به گزارش خبرنگار مهر، این دومین سالی است که تیمی از هیئت جودو استان قم در مسابقات لیگ دسته اول جودو مردان باشگاه های کشور شرکت می کند، تیمی که در آغاز فصل جدید این رقابت ها دو مسابقه هفته نخست را با شکست پشت سر گذاشت.



بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون جودو و کوراش کشورمان، رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر و دسته اول جودو کشور روز پنج شنبه 17 آذرماه به انجام می رسد و تیم جودو پاسارگاد قم در تلاش برای کسب جواز صعود به لیگ برتر به نخستین پیروزی خود نیاز دارد.



در حالی که مسابقات لیگ دسته اول جودو مردان باشگاه های کشور در دو گروه مقدماتی به انجام می رسد، تیم های مدعی رقابت خود را به شکل دوره ای برگزار می کنند تا در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله دوم این رقابت ها راه یابند.



در حالی که سرانجام دو تیم جواز صعود به رقابت های لیگ برتر جودو باشگاه های کشور راه خواهند یافت، در حال حاضر تیم‌های هیئت جودو زنجان و هیئت جودو قزوین تا قبل از مسابقات هفته دوم از دور رفت مرحله گروهی پیکارهای لیگ دسته اول جودو باشگاه های کشور صدرنشین گروه های دو گانه هستند، مسابقات هفته دوم در سه مرحله به انجام می رسد.



در این رقابت ها تیم جودو پاسارگاد قم در گروه دوم مقدماتی قرار دارد و با یک قرعه استراحت، دو مسابقه با تیم های مدعی گروه خود برگزار می کند در حالی که برنامه سایر رقابت های لیگ دسته اول در گروه های اول و دوم به شرح ذیل است.



گروه نخست:

دور نخست:

ایران خودروی آذربایجان - هیئت جودوی زنجان

پالایش گاز ایلام - هیئت جودوی بوشهر

تله کابین یزد(استراحت)

دور دوم

ایران خودروی آذربایجان - تله کابین یزد

پالایش گاز ایلام (استراحت)

هیئت جودوی بوشهر - هیئت جودوی زنجان

دور سوم

پالایش گاز ایلام - تله کابین یزد

هیئت جودوی بوشهر - ایران خودروی آذربایجان

هیئت جودوی زنجان (استراحت)



گروه دوم:

دور نخست:

جوانان استقلال ایران - هیئت جودوی قزوین

چای گلدان شهر ری - هیئت جودوی همدان

پاسارگاد قم (استراحت)

دور دوم

چای گلدان شهر ری - هیئت جودوی قزوین

پاسارگاد قم - جوانان استقلال ایران

هیئت جودوی همدان(استراحت)

دور سوم

پاسارگاد قم - هیئت جودوی قزوین

چای گلدان شهر ری (استراحت)

هیئت جودوی همدان - جوانان استقلال ایران

