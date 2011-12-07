آرسنال یکصدوبیست و پنجمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، توپچی‌ها که در سال 1886 باشگاه خود را پایه گذاری کردند روز جمعه با رونمایی مجسمه "هربرت چاپمن"، "تونی آدامز" و "تیه‌ری آنری"، یکصد و بیست و پنجمین سالگرد خود را در ورزشگاه امارات جشن خواهند گرفت.

بر پایه گزارش ساکرنت، چاپمن که در سال 1934 درگذشت در زمان حضورش در آرسنال به دو عنوان قهرمانی لیگ و یک قهرمانی جام حذفی دست پیدا کرد. تیمی که وی پایه ریزی کرد پس از آن به دو عنوان قهرمانی دیگر دست پیدا کرد و این لیورپول بود که 50 سال بعد توانست به چنین موفقیتی در لیگ فوتبال انگلستان دست پیدا کند.

آدامز که دوره‌ای 19 ساله را با آرسنالی‌ها تجربه کرد، 14 سال با بازوبند کاپیتانی قرمزها به میدان رفت و با آرسنال به 13 عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

آنری نیز برترین گلزن تاریخ باشگاه آرسنال است. این بازیکن فرانسوی در 370 بازی 226 گل برای توپچی‌ها به ثمر رساند و دوره‌ای هشت ساله را در لندن سپری کرد. آرسن ونگر، سرمربی آرسنال این بازیکن را از یوونتوس به خدمت گرفت.