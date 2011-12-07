کار ابومسلم برای صعود به لیگ برتر دشوار شد/ جذب بازیکن در نیم فصل

خداداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازی گذشته مقابل ایران جوان بوشهر بازیکنانم نتوانستند بازی خوبی را به نمایش بگذارند و به راحتی هرچه تمام تر سه امتیاز مهم مسابقه را از دست دادیم.

وی تصریح کرد: متأسفانه در آن دیدار تیم به حدی ضعیف عمل کرد که حتی یک بار هم نتوانستیم روی دروازه حریف موقعیت جدی بوجود بیاوریم.

عزیزی در خصوص دلیل افت شدید بازیکنان ابومسلم نسبت به دیدار این تیم با شاهین بوشهر گفت: من واقعا نمیدانم تیمی که در جام حذفی آن بازی زیبا را به نمایش گذاشت چطور بازیکنانش در مقابل ایران جوان اینقدر ضعیف و دور از انتظار ظاهر می شوند.

وی در ادامه افزود: براین اساس شرایط ابومسلم برای صعود به مسابقات لیگ برتر دشوارتر شده است و در بازی روز جمعه مقابل تیم قدرتمند استیل آذین باید همه تلاش مان را به کار بگیریم تا حداکثر امتیاز را بدست بیاوریم.

سرمربی ابومسلم با اشاره به شرایط استیل آذین گفت: هرچند به استناد حکم کمیته انضباطی فیفا 12 امتیاز از این تیم کسر شده و به لحاظ جایگاه در جدول رده بندی ضربه خورده است اما قطعا این تیم تلاش می کند که بازهم به جمع مدعیان صعود به لیگ برتر بازگردد.

عزیزی ادامه داد: دیدار با استیل آذین آن هم در سمنان بدون شک برای ما بسیار سخت خواهد بود، هرچند ابومسلم نیز بدنبال کسب امتیاز خارج از خانه است.

وی در پاسخ به اینکه کادر فنی ابومسلم برای جذب بازیکن در تعطیلات نیم فصل چه برنامه دارد، به خبرنگار مهر گفت: با شرایطی که در حال حاضر از تیم می بینم جذب یک سری بازیکن در فصل نقل و انتقالات ضروری به نظر می رسد و قطعا بازیکنان مورد نظر را اضافه می کنیم.

سرمربی ابومسلم افزود: در این زمینه بنده و کادر فنی بررسی هایی انجام داده ایم تا در چند پست از جمله خط حمله بازیکن بگیریم.

عزیزی در خصوص تغییرات احتمالی در کادر فنی ابومسلم نیز گفت: هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ایم و در آینده همه چیز مشخص می شود.