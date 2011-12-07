71 درصد اعتبارات هزینه ای خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نیاوند اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی امسال در استان نیز 361 میلیارد تومان است که تاکنون 60 درصد آن تخصیص یافته است.

وی از تلاش برای افزایش سهم اعتبارت استان در بودجه 91 خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر نسبت اعتبارات استانی به اعتبارات ملی در بودجه سال جاری 15 به 85 درصد است که برای افزایش این میزان به نسبت 30 به 70 درصد برنامه ریزی کرده ایم.

وی افزود: باید مبنای تخصیص اعتبارات بودجه سالانه بر اساس درآمدهای هر استان باشد بنابراین برای شاخص مند شدن اعتبارات در بودجه های سالانه باید به شاخص هایی مانند جمعیت، وسعت و درآمد ناخالص ملی در هر استان توجه شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی گفت: به همین منظور برای پروژه های استانی مصوب سفرهای هیئت دولت و مقام معظم رهبری به استان در بودجه91 پیگیر تخصیص ردیف اعتباری هستیم.

نیاوند با اشاره به تاخیر ابلاغ بودجه 90 تصریح کرد: این تاخیر هیچ گونه تاثیری در فعالیت اجرایی پروژه های استان نگذاشته است و در حال حاضر پروژه های نیمه تمام توسط پیمانکاران در حال اجراست.

وی با اشاره به این مطلب که هزینه کرد اعتبارات عمرانی هر سال تا پایان تیر ماه سال آینده فرصت دارد تصریح کرد: در پرداخت اعتبارات به پروژه های عمرانی تعادل بخشی خواهد شد که در این راستا به پیمانکارانی که پروژه های آنها مطابق جدول زمانبندی پیشرفت داشته و یا از جدول جلوترند اعتبار بیشتری پرداخت خواهد شد.