9 درصد در مصرف برق کشورصرفه جویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خوش خلق در جلسه هماهنگی مدیران صنعت برق استان در بیرجند گفت: با همدلی و همکاری مردم و اجرای هدفمند سازی یارانه ها و مدیریت مصرف 1.6 درصد نسبت به سال گذشته در انرژی برق صرفه جویی داشته ایم.

63هزار مگاوات ظرفیت منصوبه صنعت برق کشور

وی ظرفیت منصوبه صنعت برق کشور را63 هزارمگاوات ذکرکرد و گفت: سالانه بیش از پنج هزارمگاوات به این ظرفیت افزوده می شود که متناسب با این روند خطوط انتقال، فوق توزیع و شبکه های توزیع در کشور توسعه می یابد.

وی با بیان اینکه تابستان گذشته 42 هزار و 248 مگاوات پیک کشور را به رغم تابستان گرم مدیریت نموده ایم اظهار داشت: این میزان انرژی برق ازطریق بیش از 700 هزار کیلومتر شبکه در سطح کشور توزیع شده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با قدردانی از همکاری مردم درمدیریت مصرف بیان کرد: در تابستان گذشته با تلاشهای صورت گرفته دربخشهای تولید، انتقال و توزیع شرایط خوبی را پشت سرگذاشته ایم و انرژی برق بدون هیچ محدویتی عرضه شد.

کاهش 1.56 درصدی تلفات درصنعت برق کشور

خوش خلق گفت: با اقدامات صورت گرفته روند نزولی تلفات را در صنعت برق کشور شاهد هستیم.

وی از کاهش 1.56 درصدی تلفات در سال 89 نسبت به 88 خبر داد و تصریح کرد: این میزان از 17.4 درصد به 15.47 درصد کاهش یافته است.

خوش خلق برارتقاء کیفیت خدمات به مردم تاکید کرد و افزود: با اقدامات انجام شده از جمله توزیع بیش از 100 میلیون لامپ کم مصرف طی سالیان گذشته، انعقاد تفاهم نامه با اصناف و آموزش های مداوم، اجرای برنامه های فرهنگی شاهد صرفه جویی قابل ملاحظه و مدیریت مصرف درکشور بوده ایم.

26 میلیون مشترک در کشور از انرژی برق استفاده می کنند

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه بیش از 26 میلیون مشترک در کشور از انرژی برق استفاده می کنند، اظهار کرد: 80 درصد مشترکین خانگی هستند که یک سوم مصرف کشور را به خود اختصاص داده اند.

خوش خلق با اشاره به اینکه یک سوم مشترکین در سایر مصارف تجاری، کشاورزی و صنعتی هستند، یادآور شد: طی سالهای گذشته شاهد رشد قابل توجه مشترکین در مصارف صنعتی و کشاورزی بوده ایم .

آینده خراسان جنوبی در صنعت برق شکوفا است

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: به رغم نوپا بودن استان، خوشبختانه زیرساخت های خوبی از نظر تامین برق شامل نیروگاهها، خطوط انتقال از جمله خط 400 و پست 400 کیلو ولت و خطوط فوق توزیع و شبکه های توزیع فراهم شده است.

خوش خلق با اشاره به اینکه آینده خراسان جنوبی در صنعت برق شکوفا است، یادآورشد: اگر برق را به عنوان زیرساخت قلمداد کنیم این آمادگی ایجاد شده و وجود دارد که بتواند درزمینه های مختلف همگام با توسعه استان گام برداشته و بتواند تولیدات صنعتی، کشاورزی خراسان جنوبی را همراهی کند.

وی با اشاره به اجرای مسکن مهر وضرورت سرعت در برق رسانی طرحها در کشور گفت: خوشبختانه روند برق رسانی وارائه خدمات به مسکن مهر در کشور از سایر دستگاهها جلوتر است.

خوش خلق بیان داشت: در استان خراسان جنوبی هم روند برق رسانی به مسکن مهر از وضعیت خوبی برخوردار است و در پروژه های در حال ساخت مسکن مهر نیز شبکه های اصلی و توزیع و داخلی احداث شده است و در این خصوص جای نگرانی نداریم.

وی از شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به عنوان یکی از بهترین شرکتهای توزیع در کشور یاد کرد و با قدردانی از زحمات و تلاشهای همه مدیران و کارکنان صنعت برق استان، نظم، ترتیب و صرفه جویی اقتصادی در اجرای طرحها و کاهش قابل ملاحظه تلفات را از مهمترین شاخص های ارزیابی اعلام کرد.