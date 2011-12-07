بهره برداری از دو طرح مخابراتی در شهرکهای صنعتی دو شهرستان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران خاکساری افزود: با اجرای این دو طرح که در مجموع حدود پنج کیلومتر شبکه مخابراتی ایجاد شده ظرفیت بهره برداری از 500 خط تلفن به منظور استفاده واحدهای صنعتی فراهم شده است.

وی اعتبارهزینه شده برای اجرای این دو طرح مخابراتی را بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: اعتبارات این طرحها از محل اعتبارات عمرانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس تامین و پرداخت شده است.

معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: با بهره برداری از این دو طرح امکان اتصال واحدهای صنعتی به اینترنت نیز فراهم شده است.

وی همچنین با بیان اینکه طرح ایجاد شبکه مخابراتی شهرک صنعتی سپیدان به طول 5.4 کیلومتر نیز آغاز شده، گفت: برای اجرای این طرح بیش از یک میلیارد و 380 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده که با بهره برداری از آن تا پایان امسال ظرفیت 250 خط تلفن برای استفاده صنایع مستقر در این شهرک صنعتی به وجود می آید.

خاکساری اضافه کرد: طرحهای ایجاد شبکه های مخابراتی شهرکهای صنعتی روزبدان فیروزآباد، آباده طشک و تیمارجان اقلید نیز با پیش بینی دو میلیارد و 200 میلیون ریال نیز تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد که با بهره برداری از این طرحها ظرفیت 630 خط جدید تلفن ایجاد خواهد شد.