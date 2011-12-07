صدور کارت بازرگانى در قشم 5.28 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، على دهقان نصیرى عنوان کرد: در شش ماهه اول سال جارى، 102 مورد کارت بازرگانى صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 5.28 درصدى برخوردار بوده است.

وى افزود: طى شش ماهه اول سال جارى، علاوه بر صدور 102 کارت بازرگانى، عملیات تمدید 261 کارت بازرگانى نیز در واحد صدور کارت گمرک سازمان سازمان منطقه ازاد قشم صورت گرفته است.

معاون بازرگانى سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: فعالیت صدور و تمدید کارت بازرگانى این سازمان در طول سال 89 به صدور 114 مورد کارت، 444 تمدید کارت و صدور41 کارت موردى خلاصه شده بود.

وى اظهار امیدوارى کرد که تا پایان سال جارى میزان فعالیت واحد کارت بازرگانى سازمان منطقه آزاد قشم با توجه به عملکرد اقتصادى تجار در این منطقه بیش از سال گذشته شود.

دهقان نصیرى همچنین با اشاره به 320 مورد مجوز واردات کالاى تجارى طى شش ماهه اول سال 90 توسط گمرک سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طى 12 ماه سال 89 شمار مجوز واردات کالاى تجارى گمرک این سازمان به 715 مورد رسیده بود.

به گفته وى طى شش ماهه نخست سال 90 تعداد کانتینرهاى ترانزیت شده به قشم و ترانسشیپ کالا به ترتیب به دو هزار و888 کانتینر و 385 مورد رسیده است.

معاون بازرگانى سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تعداد کانتینرهاى ترانزیت شده سال 89 به گمرک منطقه آزاد قشم را شش هزار و 180 و ترانسشیپ آن را نیز 642 مورد اعلام کرد.