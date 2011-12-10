  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۱۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

الزام آموزش ژیمناستیک برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی از سال آینده

الزام آموزش ژیمناستیک برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی از سال آینده

قائم مقام تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: پس از اجرای سراسری طرح ورزش شنا در پایه سوم ابتدایی و طرح طناورز در پایه چهارم، آموزش ژیمناستیک برای همه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سال تحصیلی آینده الزامی می شود.

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح آزمایشی آموزش ژیمناستیک در پایه دوم ابتدایی 10 روز آینده در برخی از مدارس کشور آغاز می شود که حداقل 10 درصد از دانش آموزان این پایه تحصیلی تحت پوشش آن قرار می گیرند.

وی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در اجرای آزمایشی امسال دانش آموزان با حضور در کانونهای ژیمناستیک، آموزشهای لازم را می بینند.

هاشمی ادامه داد: اما دو نکته ای که در حال مطالعه و بررسی آن هستیم یکی امکانات مربوط به آموزش این ورزش و دیگری معلمان متخصص این ورزش است که باید نیروی انسانی آن در سال تحصیلی آینده تامین شوند.

قائم مقام تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده آموزش ژیمناستیک برای همه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی سراسری و در کل کشور اجرا می شود، گفت: دانش آموزان حرکتهای پایه ای ژیمناستیک را می آموزند و تعداد جلسات آن طبق پیش بینی اولیه سه روز در هفته و در طول کل سال تحصیلی است.

آموزش ورزشهای تخصصی به دانش آموزان ابتدایی از سال تحصیلی گذشته آغاز شد که در مرحله اول آموزش شنا در پایه سوم ابتدایی برای همه دانش آموزان و امسال نیز آموزش طناب زنی برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی الزامی شد.

کد مطلب 1478149

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها