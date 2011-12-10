الزام آموزش ژیمناستیک برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی از سال آینده

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح آزمایشی آموزش ژیمناستیک در پایه دوم ابتدایی 10 روز آینده در برخی از مدارس کشور آغاز می شود که حداقل 10 درصد از دانش آموزان این پایه تحصیلی تحت پوشش آن قرار می گیرند.

وی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در اجرای آزمایشی امسال دانش آموزان با حضور در کانونهای ژیمناستیک، آموزشهای لازم را می بینند.

هاشمی ادامه داد: اما دو نکته ای که در حال مطالعه و بررسی آن هستیم یکی امکانات مربوط به آموزش این ورزش و دیگری معلمان متخصص این ورزش است که باید نیروی انسانی آن در سال تحصیلی آینده تامین شوند.

قائم مقام تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده آموزش ژیمناستیک برای همه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی سراسری و در کل کشور اجرا می شود، گفت: دانش آموزان حرکتهای پایه ای ژیمناستیک را می آموزند و تعداد جلسات آن طبق پیش بینی اولیه سه روز در هفته و در طول کل سال تحصیلی است.

آموزش ورزشهای تخصصی به دانش آموزان ابتدایی از سال تحصیلی گذشته آغاز شد که در مرحله اول آموزش شنا در پایه سوم ابتدایی برای همه دانش آموزان و امسال نیز آموزش طناب زنی برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی الزامی شد.