مهسا مهدی‌زاده مسئول روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این طرح از 26 آذر تا اول دی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد و قرار است 600 جلد کتاب با موضوعات مختلف، در این طرح مورد مبادله قرار بگیرند. از این تعداد، 500 جلد مربوط به گروه سنی بزرگسال و باقی مجلدات برای گروه سنی کودک و نوجوان است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح غنی‌سازی منابع کتابخانه و همچنین بهره‌بردن مخاطبان از کتاب‌های جدید است چون تعدادی از کتاب‌ها در خانه‌ها بعد از مطالعه بی‌استفاده می‌ماند و با اجرای چنین طرحی، مجال می‌یابند تا در معرض استفاده کاربران بیشتری قرار بگیرند. به این ترتیب ما هم به نوعی، کتاب‌هایی را که در کتابخانه نداریم، تهیه می‌کنیم.

مهدی‌زاده در ادامه گفت: کاربران می‌توانند هر تعداد کتابی که می‌خواهند برای مبادله بیاورند و هر کاربر، می‌تواند هر کتابی را که می‌خواهد برای مبادله انتخاب کند ولی کتاب‌های مبادله شده باید از جهت محتوا و دیگر جنبه‌ها با یکدیگر تناسب داشته باشند. همچنین کتاب‌های داده شده، توسط کارشناسان کتابخانه ارزیابی می‌شوند و اگر مورد تائید قرار بگیرند و در کتابخانه موجود نباشند، برای مبادله انتخاب می‌شوند.

به گفته وی، کتاب‌هایی که از سوی اعضای کتابخانه برای مبادله آورده می‌شوند به جمع کتاب‌های کتابخانه می‌پیوندند و به جای آنها یک کتاب از کتابخانه به آنها تعلق می‌گیرد.

مسئول روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد گفت: این طرح هر 6 ماه یکبار در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می‌شود و این دوره آن هم از 26 آذر تا 1 دی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این طرح و مبادله کتاب‌های خود، از ساعت 9 الی 14 روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8:30 تا 11:30 پنجشنبه به کتابخانه حسینیه ارشاد مراجعه کنند.