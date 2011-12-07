شورای نظامی مصر شکست خورده است/ چیزی عوض نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "محمد البرادعی" گفت: مصری ها خواهند فهمید که آنها فقط به شعار رای دادند، اما شعار به تنهایی برای اداره کشور کافی نیست.

وی تاکید کرد: ما از بد به سوی بدتر حرکت می کنیم زیرا شورای نظامی در اداره مرحله انتقالی شکست خورده و جوانان انقلابی نیز تماما شکست خورده اند و اوضاع تغییری نکرده است.

البرادعی بیان کرد: جوانان انقلاب 25 ژانویه باید حزب واحدی تشکیل دهند، زیرا هم اکنون آنها ایدئولوژی و برنامه خاصی ندارند.

شایان ذکر است که در حالی امروز کابینه مصر معرفی شد که هنوز تظاهرات علیه شورای نظامی حاکم و در مخالفت با نخست وزیری کمال الجنزوری ادامه دارد.