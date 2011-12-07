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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

البرادعی:

شورای نظامی مصر شکست خورده است/ چیزی عوض نشده است

شورای نظامی مصر شکست خورده است/ چیزی عوض نشده است

مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای و نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر با انتقاد از عملکرد شورای نظامی حاکم از جوانان انقلابی 25 ژانویه خواست که حزب واحدی تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "محمد البرادعی" گفت: مصری ها خواهند فهمید که آنها فقط به شعار رای دادند، اما شعار به تنهایی برای اداره کشور کافی نیست.

وی تاکید کرد: ما از بد به سوی بدتر حرکت می کنیم زیرا شورای نظامی در اداره مرحله انتقالی شکست خورده و جوانان انقلابی نیز تماما شکست خورده اند و اوضاع تغییری نکرده است.

البرادعی بیان کرد: جوانان انقلاب 25 ژانویه باید حزب واحدی تشکیل دهند، زیرا هم اکنون آنها ایدئولوژی و برنامه خاصی ندارند.

شایان ذکر است که در حالی امروز کابینه مصر معرفی شد که هنوز تظاهرات علیه شورای نظامی حاکم و در مخالفت با نخست وزیری کمال الجنزوری ادامه دارد.

کد مطلب 1478152

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