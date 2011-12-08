فارس اراده و هماهنگی لازم را برای صنعتی شدن ندارد

حجت الاسلام داود محمد جانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند صنعتی شدن استان فارس، افزود: در این استان بر خلاف استانهای دیگر برخی از مدیران به دنبال تبصره و قانونی هستند تا مشکلات مردم را افزایش دهند و اینگونه برخوردها نیز سرمایه گذار را فراری می دهد.

وی ادامه داد: وضعیت صنعتی شدن استان فارس نسبت به چندین سال قبل بهتر شده ولی همچنان برخی از کارشناسان به جای استفاده از قانون برای رفع مشکلات مردم و سرمایه گذاران به دنبال گیر افتادن سرمایه گذاران هستند.

نماینده آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساخت کارخانه تولید کاغذ در این منطقه نیز یادآور شد: یکی از صنایع بزرگ این منطقه کارخانه تولید کاغذ بود که با اجازه کارگروه اشتغال استان عملیات اجرایی خود را آغاز کرد تا کمیسیونهای مختلف نظرات خود را اعلام کنند و امروز که بخشی از کار آغاز شده زمین را متعلق به منابع طبیعی می دانند و جریمه نیز برای سرمایه گذار مشخص کرده اند.

حجت الاسلام محمد جانی با تاکید بر اینکه کم کاری و عدم تشکیل به موقع کمیسیونهای مربوطه را نمی توان به گردن سرمایه گذار انداخت، تصریح کرد: سرمایه گذاری که برای انجام کار و فعالیت به استان وارد می شود نباید به واسطه کم کاری یکی از کارشناسان یک مجموعه معطل باشد و در حالیکه خود مسئولان اجازه فعالیت را به او می دهند گروهی دیگر او را جریمه کنند.

وی افزود: برخی از کارشناسان در این استان استدلالهایی را برای انجام ندادن کار مردم ارائه می کنند در حالیکه باید از قانون برای رونق بخشیدن به استان استفاده شود.

نماینده آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکلات استان فارس در بخشهای کارشناسی است که باید هر چه سریعتر این مشکلات برطرف شود.