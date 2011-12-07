ورود غیرمجاز اتباع بیگانه برنامه حذف مالاریا را تحت تاثیر گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدشکاری عصر چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی در استانداری هرمزگان بیان داشت: با توجه به اجرای برنامه ملی حذف مالاریا در جنوب و جنوب شرق کشور، ورود غیر مجاز اتباع بیگانه یکی از چالشهای اساسی برنامه حذف مالاریا در منطقه است.

وی اظهارکرد: توفیقات بسیار چشمگیری در برنامه حذف مالاریا در حوزه سلامت رخ داده که می توان به کاهش انتقال بومی مالاریا در یکسال اخیر اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تغییر مکان جغرافیای انتقال بیماری از شرق به سمت غرب استان را از دیگر چالشهای این برنامه دانست و افزود: روند تغییر مکان و انتقال بیماری از شرق به سمت غرب که توسط اتباع بیگانه صورت گرفته بسیار نگران کننده است و شهرهای غرب استان همچون بندرلنگه و بندرخمیر و جزیره قشم درگیر این موضوع هستند.

وی ورود غیر مجار اتباع بیگانه را بسیار مضر سلامت دانست و یاد آور شد: مسافرانی که به صورت قاچاق و بدون هیچ کنترلی وارد کشور می شوند می توانند بسیاری از بیماریهای پوستی ، عفونی و... را به راحتی به مردم انتقال دهند.

شکاری از کاهش 40 درصدی مالاریا در هرمزگان خبر داد و گفت: اجرای برنامه ملی حذف مالاریا موجب کاهش 40 درصدی مالاریا در سال گذشته در استان شده است.