  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

دوازدهم محرم سال 61 هجری/

ورود کاروان اسیران کربلا به کوفه

ورود کاروان اسیران کربلا به کوفه

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بازماندگان حادثه جانسوز کربلا دوازدهم محرم بعنوان اسیر وارد کوفه شدند، این شهر براى خاندان وحى آشنا بود، برخى بانوان کاروان اسیران چون زحضرت ینب(س) روزگارى نه چندان دور، خود بانوى گرانقدر این شهر بودند .

اهـل بـیـت رسـول خـدا را مـانـند اسـیـران وارد کوفه کردند . امام سجاد(ع) از شدت بیمارى رنجور بود، ولى با این حال او را در غل و زنجیر کرده بودند.

چون به ابن زیاد خبر رسید که اهل بیت(علیهم السلام) به کوفه نزدیک شده اند امر کرد سرهاى شهدا را که عمر بن سعد از پیش فرستاده بود خارج کرده و نزد اهل بیت رند و در کوچه و بازار گردانند تا سلطنت یزید بر مردم معلوم شود.

مردم کوفه چون از ورود اهل بیت(علیهم السلام) خبردار شدند از کوفه بیرون آمدند و اهل بیت را سوار  بر شتران وارد کوفه نمودند در حالى که زنان کوفه براى تماشا بالاى بامها رفته بودند. زنى از بام صدا زد: من اىّ الاسارى انتنّ شما از کدام مملکت و قبیله هستید؟ گفتند: نحن اسارى آل محمد(ص). چون آن زن این را شنید هر چه چادر و مقنعه داشت درآورد و بر ایشان پخش نمود.

-----------------

حوادث الایام

 

کد مطلب 1478170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها