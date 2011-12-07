فرهنگ کارآفرینی در کهریزک کرج آموزش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "جلسه کارآفرینی و کارگاه هنری، موسیقی" با حضور مددجویان ضایعه نخاعی درآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزارشد.

هدف از برگزاری این جلسه، شناسایی مددجویان دارای ایده و با انگیزه کارآفرینی، آموزش عملی کارآفرینی برای آشنایی با قوانین کسب و کار و راه اندازی یک کارگاه برای اشتغالزایی و الگوبرداری از افراد، سازمانها و کشورهای کارآفرین موفق عنوان شد.



ایجاد و توسعه فرهنگ خود اشتغالی درآسایشگاه از دیگر اهداف برپایی این جلسه کارآفرینی ذکر شد.



همچنین ازمددجویان علاقه مند در کلاسهای مختلف کارگاه هنری ازجمله آموزش موسیقی سنتی و پاپ، آواز، قالی بافی، عروسک سازی، شمع سازی و جعبه سازی ثبت نام شد.