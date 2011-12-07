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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

فرهنگ کارآفرینی در کهریزک کرج آموزش داده می شود

فرهنگ کارآفرینی در کهریزک کرج آموزش داده می شود

کرج - خبرگزاری مهر: جلسه "کارآفرینی و کارگاه هنری، موسیقی" برای مددجویان ضایعه نخاعی در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جلسه کارآفرینی و کارگاه هنری، موسیقی" با حضور مددجویان ضایعه نخاعی درآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزارشد.

هدف از برگزاری این جلسه، شناسایی مددجویان دارای ایده و با انگیزه کارآفرینی، آموزش عملی کارآفرینی برای آشنایی با قوانین کسب و کار و راه اندازی یک کارگاه برای اشتغالزایی و الگوبرداری از افراد، سازمانها و کشورهای کارآفرین موفق عنوان شد.

ایجاد و توسعه فرهنگ خود اشتغالی درآسایشگاه از دیگر اهداف برپایی این جلسه کارآفرینی ذکر شد.

همچنین ازمددجویان علاقه مند در کلاسهای مختلف کارگاه هنری ازجمله آموزش موسیقی سنتی و پاپ، آواز، قالی بافی، عروسک سازی، شمع سازی و جعبه سازی ثبت نام شد.

کد مطلب 1478175

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