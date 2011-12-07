طرح منطقه ای سهمیه خودروهای عمومی گازوئیل سوز اجرا می شود

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی کردن این طرح در استان کردستان گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و وجود 230 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دپو و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفت گاز سیستم توزیع این فرآورده تحت تاثیر قرار گرفته بود که با اجرایی کردن این طرح زمینه برای سوء استفاده از این وضعیت از بین می رود.

وی یادآور شد: در همین راستا با برنامه ریزی و بررسی های منظم و میدانی از نحوه میزان دریافت سوخت توسط وسایل نقلیه گازوئیل سوز و دریافت سهمیه مصرف کنندگان عمده مشخص شد مصرف کنندگان عمده با عدم ارسال درخواست سهمیه به صورت غیرقانونی از افراد سودجو سوخت مورد نیاز واحد تولیدی خود را تامین می کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان بیان کرد: قاچاق این فرآورده به خارج از کشور از دیگر اقدامات افراد سودجو در رابطه با سوء استفاده از سهمیه بخش حمل و نقل عمومی به ویژه نفتگاز بود که با اجرای طرح منطقه ای کردن سهمیه خودروهای گازوئیل سوز ضمن جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه این فرآورده، میزان 10 تا 15 درصد از میزان مصرف نفت گاز در استان کاهش می یابد.

یاسمی در پایان عنوان کرد: بعد از اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها از میزان قاچاق فراورده های نقتی در استان کردستان به طور قابل توجه کاسته شده است ولی شرکت پخش فراورده های نفتی کردستان با نظارت های مستمر با سوء استفاده های احتمالی در این بخش به شدت جلوگیری می کند.