بصیرت عاشورایی در زمان حاضر تبعیت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی در سوگواره بصیرت عاشورایی در آستانه مبارکه امامزاده ابوالقاسم (ع) نصرآباد خوسف گفت: مقام معظم رهبری تاکید بر بصیرت دارند و می فرمایند اگر جامعه بخواهد به هدف خود برسد باید مردم بصیرت داشته باشند.

گرایلی افزود: امام حسین(ع) هدف از قیام خود را بنیان نهادن تفکر ولایی مبتنی بر ولایت حضرت علی(ع) عنوان نمودن و یکی از اهداف قیام امر به معروف و نهی از منکر است.

وی ادامه داد: متاسفانه جریانهای انحرافی جای معروف و منکر را عوض کردند و منکرات را معروف جلوه می دهند و با تبلیغات و دسیسه چینی سعی در عوام فریبی دارند.

گرایلی گفت: امروز که دشمنان اسلام نتوانسته اند از راه جنگ مسلحانه وارد شوند و برای براندازی و از میان برداشتن جمهوری اسلامی ایران که قدرت عظیم مردم همراه با اراده های آهنین پشتوانه آن است راه دیگری را در پیش گرفته اند و جنگ نرم را شروع کرده اند.

وی عنوان کرد: دشمنان از راه فرهنگی با وارد کردن عقاید ضد مذهبی، گسترش بهائیت، مسیحیت و فسادهای اخلاقی، تفرقه افکنی، کم رنگ کردن ولایت، افکار و مذهب مسلمانان بویژه شیعیان را نشانه گرفته اند.

وی ادامه داد: تبعیت از ولایت فقیه بهترین مصداق بصیرت عاشورایی است و برای حفظ اسلام و حفظ ارزشها و معارف قرآنی باید از ولی امر مسلمین تبعیت کنیم.