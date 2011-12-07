بوستان جنگلی چاه چاهو در دشتی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امیری بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند ساخت این بوستان جنگلی با بیان اینکه ساخت این بوستان جنگلی 110 هکتاری سال 83 آغاز شد، افزود: روند ساخت این بوستان هم اکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

وی افزود: جنگل چاه چاهو با وسعت یک هزار و 100 هکتار شامل درختان کهور، کنار و بادام است که در طول سال پذیرای هزاران گردشگر از شهرستان دشتی و دیگر نقاط استان است .

امیری اضافه کرد: با ساخت بوستان جنگلی چاه چاهو و تجهیز آن به امکانات رفاهی، بهداشتی، ورزشی و تفریحی زمینه پذیرش گردشگران بیشتری در این بوستان فراهم می شود .

رئیس اداره کل منابع طبیعی شهرستان دشتی گفت: برای ساخت این بوستان 300 میلیون تومان هزینه شده و برای تکمیل آن به یک میلیارد تومان نیاز است .