سه اخاذ مأمورنما در شهرستان پیشوا دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران گشتی تیم عملیات ویژه این شهرستان حین گشت زنی در محدوده پارک جنگلی به رفتار غیرعادی سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و با صدور دستور ایست، آن را متوقف کردند.

سرگرد سلمان آدینه وند با اشاره به سرقتی بودن خودرو مذکور افزود: مأموران با بررسی بانک مجرمین سابقه دار، متوجه سوابق متعدد شامل شرارت، فروش موادمخدر وسرقت سه سرنشین خودرو شده و دراین رابطه طی بازرسی از داخل خودرو یک جفت دستبند فلزی ، یک دستگاه چراغ گردان و تعدادی کارت شناسایی سرقتی کشف شد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان پیشوا با محوریت مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر تصریح کرد: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی ، در پی کسب خبری مبنی بر توزیع مواد مخدر توسط پدر و پسری درحوالی دانشگاه بلافاصله وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران موفق شدند در یک کار اطلاعاتی پاتوق متهمان را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه آنان را دستگیر و در بازرسی از محل ، بیش از 390 گرم موادمخدر ، 9 عدد لوازم استعمال موادمخدر و چهار دستگاه ترازوی توزین مواد کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا درخاتمه از شهروندان خواست: مردم هنگام مواجه با افراد مشکوکی که خود را مأمور معرفی می کنند، کارت شناسایی از آنان درخواست کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را به ذکر مشخصات فرد مذکور به مرکز فوریتهای پلیسی 110 گزارش کنند.