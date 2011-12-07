35 میلیارد ریال برای احداث شبکه آبرسانی به مسکنهای مهر هزینه شد

سید ابراهیم علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مبتنی بر تفاهمنامه وزیر نیرو با راه و شهرسازی، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی به احداث شبکه آب شهری برای 14 هزار و 700 واحد مسکن مهر در استان موظف شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا این شرکت با دریافت 35 میلیارد ریال اعتبار برای بیش از 20 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان شبکه انتقال آب شهری را احداث کرد.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی تاکنون آن تعداد از واحدهای مسکن مهر استان که به بهره برداری رسیده اند از انشعاب آب بهره مند شده اند و تکمیل شبکه های آبرسانی نیمه تمام نیز بدون وقفه در حال اجراست.

وی همچنین بیان داشت: عملیات احداث شبکه آبرسانی در شهرک گلستان شهر بجنورد و کارگزاری مخزن ذخیره آب این شبکه به پایان رسیده و در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: شهرکهای مسکن مهر الغدیر، فرهنگیان و ولی عصر شهر بجنورد نیز تحت پوشش شبکه آبرسانی شهری قرار گرفته اند و شهرک مسکن مهر در شهر شیروان نیز به جز سایت خانلق از پوشش شبکه آب شهری بهره مند شده اند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی یادآور شد: در صورتیکه ساخت واحد های مسکن مهر سایت خانلق شهر شیروان به 50 درصد پیشرفت فیزیکی برسد، عملیات احداث شبکه آب شهری برای این سایت نیز اجرایی می شود.

علوی عنوان کرد: شبکه آبرسانی مسکن مهر شهر اسفراین نیز به بهره برداری رسیده و در شهر جاجرم نیز 70 درصد از شبکه آبرسانی احداث شده و هم اکنون خطوط انتقال آب در حال کارگذاری است که تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی تاکید کرد: بخش عمده ای از عملیات شبکه های آب رسانی به مسکن های مهر استان به پایان رسیده که در همین راستا شرکتهای تعاونی و یا صاحبان واحدها باید برای خرید انشعابات آب و تشکیل پرونده به این شرکت مراجعه کنند تا برای آنان انشعاب آب نصب شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان در خاتمه اذعان داشت: در حال حاضر در راستای اجرا و احداث پروژه های انتقال آب و شبکه های آبرسانی به مسکنهای مهر استان 20 میلیارد ریال به پیمانکاران پرداخت معوق داریم و برای انعقاد قراردادهای جدید برای تکمیل این شبکه در استان نیز به تخصیص 150 ملیارد ریال اعتبار نیاز است.