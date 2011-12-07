شش دانشکده جدید در دانشگاه مازندران ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدپور در جلسه شورای دانشگاه مازندران افزود: درمازندران 230 هزار دانشجو در 125 مرکز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.



وی با بیان اینکه تدوین طرح آمایش آموزش عالی در یکسال گذشته، بر اساس سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرفت، ادامه داد: مطابق سند چشم انداز توسعه پایدار مازندران در افق 1404 و سایر اسناد فرادست از جمله نقشه جامع علمی کشور باید در همه زمینه‌ها در منطقه اول باشیم.



احمدپور سهم دانشجویان دانشگاه‌های استان را در دانشگاه‌های دولتی استان 8.9 درصد اعلام کرد و افزود: سهم دانشگاه مازندران در این بین و از تعداد بیش از 24 هزار دانشجو مشغول به تحصیل در دانشگاه دولتی استان، 12 هزار دانشجو است.



سرپرست دانشگاه به سهم مقاطع تحصیلی نظام آموزش عالی استان مازندران اشاره کرد و گفت: 28 درصد در مقاطع کاردانی، 68 درصد در مقطع کارشناسی، 2.7 درصد در مقطع کارشناسی‌ارشد، یک درصد در مقطع دکترای حرفه‌ای و هفت درصد در دکترای تخصصی تحصیل می‌ کنند.

احمدپور پیشرفت در توسعه فضاهای کالبدی مؤسسات آموزش عالی استان، پیشرفت در جذب اعضای هیئت علمی در مؤسسات مذکور، ارتقای کمی و کیفی برگزاری نماز جماعت در موسسات مذکور از طریق ارائه تذکرات لازم را برخی از دستاوردهای هیئت نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه مازندران اعلام داشت.



سرپرست دانشگاه مازندران اظهار داشت: صدور و تأئید حدود شش هزار گواهی موقت و دانشنامه تحصیلی مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر دولتی- غیر انتفاعی استان در طول سال از مهم ترین فعالیت این واحد است.



احمدپور با اشاره به افزایش تعداد دانشکده ‌های دانشگاه مازندران در طول یکسال گذشته، اظهار داشت: در این مدت تعداد دانشکده‌های دانشگاه مازندران از 11 دانشکده به 17 دانشکده ارتقا یافته است.