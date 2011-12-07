400نفر از کارآموزان فنی و حرفه ای جوانرود وارد مراکز آموزش عالی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار جوانرود پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مجتمع فنی و حرفه ای مولوی جوانرود گفت: تنها راه کاهش نرخ بیکاری و اشتغال موثر و پایدار، توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای است.

مصطفی عظیمی افزود: مراکز فنی و حرفه ای با هدف کسب تخصص و مهارت آموزی به علاقه مندان این حوزه ایجاد شده و هر سال این مراکز با ارتقای مهارت و فن آموزی درصدد نهادینه شدن بیشتر در بین افراد جویای کار و ورود آنان به بازار کار است.

فرماندار جوانرود تاکید کرد: نقش سازمان فنی و حرفه ای در آموزش مهارتهای اشتغالزایی مهم است و از مسئولان این سازمان می خواهیم که دایره آموزشی خود را در تمامی بخشهایی کارگری، کارآفرینی، کشاورزی و صنوف مختلف در سطح شهرستان گسترش دهند.

عظیمی گفت: مجتمع فنی و حرفه ای مولوی این شهرستان شامل چهار کارگاه در رشته های فناوری اطلاعات، عمران، برق و حسابداری است و در این مرکز پس از اتمام دوره های آموزشی، آزمونهای عملی و تئوری طی مراحل اداری گواهینامه مهارت صادر می شود.

وی افزود: تاکنون 400 نفر از کارموزان این مجتمع فنی و حرفه ای وارد مراکز آموزش عالی، 350 نفر وارد بازار کار شدند، یک هزار و 670 نفر از استادکاران و کارگران ساختمانی گواهینامه مهارت دریافت و نزدیک به 500 نفر از کارگران این مجتمع که گواهینامه مهارت گرفته اند و مشغول به کار شدند و دارای دفترچه تامین اجتماعی هستند.

فرماندار جوانرود تصریح کرد: 903 هزار و 210 نفر ساعت برابر 947 نفر دوره در قالب 69 دوره تا پایان سال از تعهدات این مجتمع در سال 90 است.

مجتمع فنی حرفه ای مولوی جوانرود در بین 264 آموزشگاه در استان کرمانشاه هم اکنون رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.