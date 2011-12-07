تلفات حوادث رانندگی در مازندران 11 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل پزشکی قانونی مازندران در این رابطه اعلام کرده است که در هفت ماهه امسال 593 نفر در حوادث رانندگی مازندران جان خود را از دست داده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای تصادفات 667 نفر بود،11.1 درصد کاهش یافته است.



از کل متوفیات حوادث رانندگی هفت ماهه امسال این استان، 461 نفر مرد و 132 نفر زن بودند. از کل حوادث رانندگی منجر به فوت مازندران در این مدت 392 مورد در جاده های برون شهری، 162 مورد درون شهری، 39 مورد جاده های روستایی ثبت شده است.



در حوادث رانندگی هفت ماهه مازندران، 10هزار و 987 نفر مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.7 درصد کاهش یافت.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

