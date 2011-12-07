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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز معرفی شد

مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز معرفی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با حکم شهردار معرفی شد.

علیرضا نوین شهردار تبریز طی حکمی سیدرضا علوی از چهره‌های فرهنگی هنری تبریز را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری منصوب کرد.

سیدرضا علوی که سابقه فعالیتهای فرهنگی هنری متعدد و کار با نشریات و روزنامه‌های محلی و سراسری را دارد و بیشتر به عنوان نویسنده با سابقه شناخته می‌شود جایگزین حسین نجفی مدیرعامل سابق این سازمان شد.

علوی از جمله نیروهای ارزشی و شناخته شده فرهنگی است که افتخار جانبازی دوران دفاع مقدس را نیز دارد.

کد مطلب 1478262

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