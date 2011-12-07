ظرفیت پروازی فرودگاه بجنورد پاسخگوی تقاضا سفرهای هوایی نیست

محمدرضا وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون پروازهای فرودگاه بجنورد با چهار هواپیمای فوکر با ظرفیت 105 صندلی همچنین سه هواپیمای ای تی آر با ظرفیت 65 صندلی در هر هفته و تنها به فرودگاه تهران در حال انجام است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که تقاضا برای سفرهای هوایی در استان از فرودگاه بجنورد بیش از این ظرفیت است و در حال حاضر نیز به این حجم تقاضا نمی توانیم پاسخگو باشیم.

مسئول هندلینگ پروازهای بجنورد تاکید کرد: در صورتیکه برای هر روز دو پرواز از فرودگاه بجنورد برنامه ریزی شود توان پاسخگویی به تقاضای مسافران را خواهیم داشت.

وفایی همچنین مقصد پرواز از فرودگاه بجنورد تنها به فرودگاه تهران را از دیگر مشکلات پروازی استان بیان کرد و گفت: در حالیکه تقاضا برای سفر هوایی به سایر استانها نیز در سطح استان وجود دارد و در حال حاضر نیز این کمبودها موجب شده تا هزینه سفرهای هوایی مسافران برای رسیدن به مقصد تا 70 درصد افزایش یابد.

وی اذعان داشت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بر تقاضای هم استانیها برای استفاده از سفرهای هوایی موثر نبوده و در همین راستا مسئولان استانی نیز برای رفع کمبود پروازهای فرودگاه بجنورد نیز در حال رایزنی هستند.