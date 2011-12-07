حضور آگاهانه مردم در انتخابات باعث تحکیم نظام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر عصر چهارشنبه در جمع شوراهای شهرستان، پایبندی به قانون، برگزاری انتخابات سالم، عادلانه و رعایت اصل بی طرفی را سه رویکرد محوری مجریان انتخابات دانست و افزود: در سایه این رویکردها، زمینه حضور پرشور و نشاط مردم در انتخابات آتی فراهم خواهد شد.

وی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را از جمله شاخصهای مهم نشان دهنده صلابت نظام اسلامی، اقتدار ملی و همبستگی و انسجام اجتماعی ملت بزرگ ایران برشمرد.

فرماندار شهرستان آق قلا بر نقش شوراها و دهیاران در جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی تأکید و بر ضرورت همکاری آنان با ستاد انتخابات شهرستان در راستای افزایش شور و نشاط اجتماعی در روستاها در آستانه انتخابات مجلس تصریح کرد.



فرماندار شهرستان آق قلا گفت: مردم همواره نشان داده اند که به نظام و رهبری علاقمند و وفادار بوده و راهپیمایی 9 دی سال 88 و استقبال بی نظیر مردم کرمانشاه در سفر اخیر مقام معظم رهبری شاهدی بر اثبات این مدعاست.

حاجی گلدی کر افزود: باید با بهره گیری از آموزه های اصیل دینی و اسلامی در تمامی عرصه ها حضور گسترده، فعال و هوشمندانه داشته باشیم تا خیال باطل مستکبران برای سلطه بر ایران اسلامی نقش بر آب شود.

فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه با اشاره به اینکه عملیات روانی استکبار و استعمار جهانی در تمامی حوزه ها و عرصه های سیاسی، فرهنگی، نظامی و سایبری ابعاد پیچیده ای به خود گرفته است، اذعان داشت: باحفظ هوشیاری عمومی و عمل بر اساس منویات مقام معظم رهبری می توان همه این توطئه ها و سنگ اندازیهای دشمنان در مسیر پیشرفت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی را خنثی کرد.