سه هزار نفر در کانون پرورش فکری شماره یک گرگان عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آمنه حسینی عصر چهارشنبه در نشست تخصصی و کارشناسی کانون پرورش فکری گلستان افزود: همچنین در برگزاری کلاسهای فوق برنامه، برگزاری برنامه های خانوادگی (اعضا و والدین)، جلسات شورای فرهنگی و ثبت کتابهای جدید، بالاترین آمار را در استان به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: تعامل خوب این مرکز با دستگاه های فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش نیز قابل تقدیر است.



میرقاسمی مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری شماره یک گرگان به ارائه و تشریح برنامه های شش ماهه اول سال 90 خود پرداخت.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان نیز گفت: در برنامه های کانون تنوع باید وجود داشته باشد اما تنوعی که با موضوعات خاص کانون مطابقت داشته باشد.

حسین سمیعی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و توانایی بالای مراکز، اگر نظر کارشناسی و فکر استانی همراه مرکز فرهنگی هنری باشد، کمی و کیفی بودن فعالیتها، حساسیت مخاطبان و والدین آنها منجر به بارش فکری در مربیان می شود تا پاسخگوی نیاز و توقعات مخاطبان باشند.



سمیعی همچنین افزود: در یک مرکز فرنگی هنری تعامل فکر کانونی و فکر غیر کانونی لازم است تا خروجی به نفع مجموعه و اعضا باشد و در کنار همه این فعالیتها نباید از اصل کتاب وکتابخوانی غافل ماند زیرا رسالت اصلی کانون ترویج کتاب و کتابخوانی است.

همچنین در دیگر حوزه های کانون از جمله ادبی، هنری و روابط عمومی نیز مواردی در خصوص برنامه های شش ماهه اول و دوم این مرکز فرهنگی هنری طرح و مورد بررسی قرار گرفت.