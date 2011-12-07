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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۹

حسینی:

سه هزار نفر در کانون پرورش فکری شماره یک گرگان عضویت دارند

سه هزار نفر در کانون پرورش فکری شماره یک گرگان عضویت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی حوزه یک کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گرگان گفت: در ارزیابیهای به عمل آمده، این مرکز فرهنگی هنری با بیش از سه هزار عضو بالاترین میزان عضویت اعضای کانون گلستان را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمنه حسینی عصر چهارشنبه در نشست تخصصی و کارشناسی کانون پرورش فکری گلستان افزود: همچنین در برگزاری کلاسهای فوق برنامه، برگزاری برنامه های خانوادگی (اعضا و والدین)، جلسات شورای فرهنگی و ثبت کتابهای جدید، بالاترین آمار را در استان به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: تعامل خوب این مرکز با دستگاه های فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش نیز قابل تقدیر است.

میرقاسمی مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری شماره یک گرگان به ارائه و تشریح برنامه های شش ماهه اول سال 90 خود پرداخت.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان نیز گفت: در برنامه های کانون تنوع باید وجود داشته باشد اما تنوعی که با موضوعات خاص کانون مطابقت داشته باشد.
 
حسین سمیعی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و توانایی بالای مراکز، اگر نظر کارشناسی و فکر استانی همراه مرکز فرهنگی هنری باشد، کمی و کیفی بودن فعالیتها، حساسیت مخاطبان و والدین آنها منجر به بارش فکری در مربیان می شود تا پاسخگوی نیاز و توقعات مخاطبان باشند.

سمیعی همچنین افزود: در یک مرکز فرنگی هنری تعامل فکر کانونی و فکر غیر کانونی لازم است تا خروجی به نفع مجموعه و اعضا باشد و در کنار همه این فعالیتها نباید از اصل کتاب وکتابخوانی غافل ماند زیرا رسالت اصلی کانون ترویج کتاب و کتابخوانی است.
 
همچنین در دیگر حوزه های کانون از جمله ادبی، هنری و روابط عمومی نیز مواردی در خصوص برنامه های شش ماهه اول و دوم این مرکز فرهنگی هنری طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 1478282

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