به گزارش خبرگزاری مهر، هفته‌نامه اشپیگل در مطلبی نوشت: پس از سال‌ها دعوا بر سر این مسئله، دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ روز 30 نوامبر شکایت این جوان 18 ساله را رد کرد.



وی که دانش‌آموز یک دبیرستان در برلین است، باید محدودیت در آزادی عقیدة خود را بپذیرید، چون نماز خواندن در ملاء عام، آرامش مدرسه را بر هم می‌زند.



قضات این دادگاه تأکید کردند که حکم منحصر به این مورد خاص می‌شود و بدین ترتیب خواندن نماز در سایر مدارس را نمی‌توان ممنوع کرد.



ورنر نویمان، رئیس قضات گفت: مدرسه باید ببیند که آیا ایجاد محدودیت در آزادی عقیده به راستی برای حفظ آرامش ضرورت دارد یا خیر.



این دادگاه در این مورد به وضعیت ویژة دبیرستان دیستروگ در منطقة ودینگ برلین اشاره کرده است. دانش‌آموزان این مدرسه به پنج دین جهانی مختلف تعلق دارند. از آنجا که این مسئله منجر به درگیری شده است، مدیر مدرسه مجبور شده وارد عمل شود.

نویمان گفت: در اصل حکومت باید به خاطر آزادی عقیده، اعمال مذهبی در مدارس را اجازه دهد.



در مدرسة مذکور با دختران و پسرانی از 30 ملیت مختلف، دانش‌آموزان مسلمان از زنگ تفریح استفاده می‌کنند تا در راهروی مدرسه و در مقابل دانش‌آموزان متحیر، رو به مکه نماز بخوانند.



مدیر مدرسه این کار را ممنوع کرده است. اما یونس، یکی از این دانش‌آموزان قانع نشده و این مورد را به دادگاه کشانده بود.

گرچه دادگاه اداری برلین ابتدا به وی حق داد اما دادگاه اداری عالی برلین براندنبورگ طوری دیگری به قضیه نگاه و این حکم را صادر کرد که مدرسه مجاز است، نمازخواندن را برای دانش‌آموزان مسلمان ممنوع کند.



گفتنی است، این نخستین باری نیست که دادگاه‌های آلمان بدون توجه به ادعاهای مقامات آلمانی مبنی بر آزادی بیان و مذاهب، به احکام اسلام‌ستیزانه و نژادپرستانه رای می‌دهند.



در سال 2009 نیز مروه الشربینی، یک بانوی مصری مقیم آلمان که در جلسه رسیدگی به شکایتش از یک آلمانی مزاحم که به او به دلیل داشتن حجاب اسلامی توهین کرده بود، در یک دادگاه آلمان حاضر شد اما مورد حمله وحشیانه متهم قرار گرفت و در برابر چشمان فرزند خردسال و شوهرش و پلیس و عوامل دادگاه، با ضربات متعدد چاقو به شهادت رسید.



در پی وقوع این رویداد نژادپرستانه، دولتمردان آلمان تلاش کردند با سکوت و بهانه‌تراشی‌های مختلف به تبرئه قاتل زن مسلمان بپردازند اما تحت فشارهای گسترده افکار عمومی جهان سرانجام اعلام کردند، فرد آلمانی که مروه الشربینی را در سالن دادگاه به قتل رساند محاکمه و به علت قتل با حکم حبس ابد مواجه خواهد شد.