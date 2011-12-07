یادواره سردار شهید تهرانی مقدم در عباس آباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم عصر پنجشنبه هفدهم آذر ماه در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) روستای پسنده علیا شهرستان عباس آباد برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور مسئولان شهرستان و استان، خانواده های شهدا و ایثارگران، طلاب و روحانیان و جمع کثیری از مردم ولایتمدار مازندران، شهرستان عباس آباد و روستاهای اطراف برگزار می شود.

سردار شهید تهرانی مقدم بیش از 13 سال در بخشی از روزهای سال در روستای پسنده علیا سکونت داشت که به دلیل حسن خلق و روح بلند خود مورد علاقه اهالی این روستا بود.

بر اثر انفجاری که در زاغه مهمات یکی از پادگان‌های نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درغرب استان تهران رخ داد، سردار حسن تهرانی مقدم مسئول سازمان جهاد خودکفایی و 16 نفر از پرسنل سپاه به شهادت رسیدند.

