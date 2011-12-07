برنامه خطرناک عربستان و قطر برای حاکم کردن سلفی ها بر منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری النخیل، "جواد الحسناوی" گفت : جریان صدر اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می دهد مخالفان سوری با هدایت برخی کشورهای عربی در راستای توطئه علیه جریان صدر و روند سیاسی عراق حرکت می کنند.

وی افزود: هدف کشورهای عربی ایجاد اختلاف میان مخالفان سوری و دولت عراق و تحریک افکارعمومی عربی علیه عراق و حکومت سوریه است.

الحسناوی گفت : همه عراقی ها به غیر از کسانی که حامی طرحهای عربستان و قطر هستند، از اصلاحات سوریه حمایت می کنند اما مخالفان سوری، بعثی های عراقی مقیم سوریه را وادار به کشتن مردم این کشور می کنند.

وی بیان کرد: جریان صدر اطلاعات دقیقی از طرحهای قطر و سعودی ها برای به قدرت رساندن سلفی ها در منطقه دارد که در صورت به قدرت رسیدن سلفی ها در سوریه مشکلات فزایندی میان عراق و سوریه به وجود خواهد آمد.

شایان ذکر است که شورای موسوم به انتقالی سوریه مدعی شده بود که رهبر جریان صدر برای حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه نیرو اعزام کرده است.