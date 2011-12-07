کمبود زمین سبب اجرا نشدن طرح مجتمع فرهنگی چالوس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی افزود: با وجود اینکه در مرحله نخست اجرای این طرح حدود دو میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد ولی به نبود زمین مناسب اجرای طرح هنوز آغاز نشده است.

وی اظهار داشت: در دور سوم سفرهای استانی دولت، با مشخص شدن قطعه زمینی در حاشیه رودخانه چالوس کلنگ ساخت این مجتمع در مراسمی با حضور مسئولان به زمین زده شد که به علت واقع شدن در حریم رودخانه ادامه ساخت آن با مخالفت برخی از مسئولان نهادهای مرتبط مواجه شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس گفت: در حال حاضر با رایزنیهای صورت گرفته، قطعه زمینی در اطراف بوستان سنگی این شهر مکانیابی شده است.

شریفی ابراز امیدواری کرد: در سایه دور چهارم سفرهای استانی دولت به مازندران عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.

