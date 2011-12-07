70 هزار پورت اینترنت در مازندران واگذار شد

بهروز باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون هیچ مشکلی برای اضافه شدن پهنای باند و افزایش مشترکان اینترنت در این استان وجود ندارد.

وی وضعیت فعلی سرعت اینترنت در مازندران را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: سرعت اینترنت در بخشهای مشترکان خصوصی، صنایع و موسسات و دانشگاهها از وضعیت قابل قبولی برخوردار بوده و این وضعیت به سمت کیفی شدن پیش خواهد رفت.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران، ضریب نفوذ اینترنت در این استان نسبت به دیگر استانها را روبه رشد خواند و ادامه داد: هم اکنون 11شرکت اینترنت پرسرعت درمازندران به مشترکان ارائه خدمات می کنند.

باباجانی، قیمت اولیه مشترک اینترنت پرسرعت دراین استان را ماهانه از60 هزارتا حدود 130هزار ریال اعلام کرد.

وی ﺑﺎ اشاره به اینکه ﺷﺒﮑﻪ ارتباطی ﻣﺎزﻧﺪران از زیرﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﻮر ﺟﺪا ﺷﺪه، افزود: هم اکنون ﻣﺎزﻧﺪران در بخش زیرﺳﺎﺧﺘﺎر‌های آی‌ تی و پهنای ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ است.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران درخصوص عملکرد مخابرات شهرستان آمل گفت: مخابرات آمل هم اکنون در میان شهرستانهای بزرگ مازندران در همه شاخصها در رده بالا قرار دارد.

باباجانی یادآورشد: آمل بالاترین ضریب نفوذ تلفن ثابت و مشغول به کار درمازندران را دارد.