ویژگیهای یزیدهای زمان/ راهکارهای غلبه بر یزیدهای امروز

دکتر امید صفی استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در مورد روش مناسب سوگواری برای امام حسین(ع) و چگونگی درک پیام عاشورا به خبرنگار مهر گفت: برگزاری مراسم عاشورا مهمترین شیوه و راهی است که ما از رهگذر آن می‌توانیم عشق و محبت خود را به امام نشان دهیم. از طریق این عشق و محبت به امام حسین(ع) در واقع عشق و محبت خود نسبت به پیامبر اکرم(ص) را نشان می‌دهیم.

وی افزود: رستگاری و آزادگی که امام حسین آنرا به نمایش گذاشت مهمترین بعد از رستگاری شیعه است.

استاد دانشگاه کارولینای شمالی یادآور شد: نکته‌ای که در عزاداریهای حسینی باید مورد توجه قرار گیرد این است که حرمت تن و جسم که مخلوق خداوند است نگه داشته شود و آسیبی به آن زده نشود.

صفی در ادامه افزود: پیام نهضت حسینی فرو رفتن در یأس و ناامیدی نیست بلکه "شکافتن کوه ناامیدی است". پیام نهضت حسینی خاموش نشستن و بی تحرکی نیست بلکه ایستادگی و به پاخاستن برای اعتراض است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پیام نهضت حسینی قیام و اعتراض شکوهمند علیه تمام یزیدیان زمان است، گفت: همان گونه که امام حسین(ع) در مقابل یزید زمان خود جنگید این پیام برای ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: قصه یزیدیان تنها به افراد ختم نمی‌شود، برخی مفاهیم و نهادها نیز از یزیدهای زمان به شمار می‌روند. ظلم و ستم، حرص و طمع، تجاوز، نظامی‌گری، بی رحمی و سبعیت، خشونت و هر مشی و ایدئولوژی ستم پیشه که کرامت و عزت جامعه انسانی را نادیده می‌گیرد از جمله یزیدهای زمان به شمار می‌روند.

مؤلف "مسلمانان پیشرو" در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که این یزیدهای لفظی و استعاری با این عاشورا و هر عاشورای دیگر از بین رفتنی نیست مگر اینکه پیام واقعی اسلام درک شود.

استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در پایان تصریح کرد: اگر اسلام و پیام زیبا و واقعی آن سرلوحه کار قرار گیرد می‌توانیم بر این یزیدها فائق آمده و بر آنها غلبه کنیم.