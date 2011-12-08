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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

نعمتی در گفتگو با مهر:

دانشگاه آیت الله آملی 10 میلیارد ریال وام دانشجویی پرداخت کرد

دانشگاه آیت الله آملی 10 میلیارد ریال وام دانشجویی پرداخت کرد

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس صندوق رفاه واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی، از پرداخت حدود 10 میلیارد ریال وام به دانشجویان این واحد دانشگاهی از آغاز سال تحصیلی جدید تاکنون خبر داد.

مجید نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تسهیلات به هزار و 682 نفر از دانشجویان واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی در حدود دوماه و نیم گذشته پرداخت شد.

وی افزود: این تسهیلات در قالب وام قرض الحسنه برای تامین شهریه اجاره مسکن، ازدواج و ضروری به حسب توان پرداخت در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخت شد.

رئیس صندوق رفاه واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی تصریح کرد: در دانشگاه واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی با وجود صندوق رفاه دانشجویی که از نظر مالی قادر به جوابگویی به نیاز دانشجویان بوده هیچ دانشجویی مستعد کم بضاعتی به علت نداشتن توان مالی از ادامه تحصیلات محروم نمی شود.

نعمتی ادامه داد: خوشبختانه دانشجویان این واحد دانشگاهی استقبال خوبی از این تسهیلات داشتند و صندوق این آمادگی را دارد تا به دانشجویان واجد شرایط وام دانشجویی پرداخت کند.

حدود شش هزاردانشجو در90 رشته مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشانسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی تحصیل می کنند.

کد مطلب 1478354

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